General Motors trasladará en noviembre su cotización de Wall Street al Nasdaq

El fabricante estadounidense de automóviles explicó que sus títulos continuarán negociándose en la NYSE hasta el cierre de la sesión del lunes 16 de noviembre y que, a partir del día siguiente, pasarán al Nasdaq Global Select Market, donde mantendrán el símbolo bursátil "GM".

"La estrategia de GM centrada en el cliente e impulsada por la tecnología está creando valor para nuestros accionistas, haciendo del Nasdaq un destino natural para nuestra cotización a medida que crecemos", afirmó el vicepresidente ejecutivo y director financiero de la compañía, Paul Jacobson, en un comunicado.

Jacobson añadió que GM está "agradecida" por su prolongada relación con la Bolsa de Nueva York y destacó el legado de esa institución.

El traslado al Nasdaq permitirá además a GM optar a una eventual incorporación al índice Nasdaq-100, que agrupa a un centenar de las mayores compañías no financieras cotizadas en ese mercado. Los actuales accionistas no tendrán que realizar ninguna gestión como consecuencia del cambio.

GM, propietaria de las marcas Chevrolet, Cadillac, Buick y GMC, ha intensificado en los últimos años sus inversiones en vehículos eléctricos, software y tecnologías de conducción automatizada, al tiempo que mantiene una importante presencia en el mercado de vehículos con motores de combustión.