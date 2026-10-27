ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
27º
undefined 2026-10-28
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
25º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
27 de octubre de 2026 - 15:15

General Motors trasladará en noviembre su cotización de Wall Street al Nasdaq

Imagen sin descripción

Washington, 27 oct (EFE).- General Motors (GM) anunció este martes que trasladará la cotización de sus acciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) al Nasdaq, un cambio que la compañía vincula con su creciente orientación tecnológica y que se hará efectivo el próximo 17 de noviembre.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El fabricante estadounidense de automóviles explicó que sus títulos continuarán negociándose en la NYSE hasta el cierre de la sesión del lunes 16 de noviembre y que, a partir del día siguiente, pasarán al Nasdaq Global Select Market, donde mantendrán el símbolo bursátil "GM".

"La estrategia de GM centrada en el cliente e impulsada por la tecnología está creando valor para nuestros accionistas, haciendo del Nasdaq un destino natural para nuestra cotización a medida que crecemos", afirmó el vicepresidente ejecutivo y director financiero de la compañía, Paul Jacobson, en un comunicado.

Jacobson añadió que GM está "agradecida" por su prolongada relación con la Bolsa de Nueva York y destacó el legado de esa institución.

El traslado al Nasdaq permitirá además a GM optar a una eventual incorporación al índice Nasdaq-100, que agrupa a un centenar de las mayores compañías no financieras cotizadas en ese mercado. Los actuales accionistas no tendrán que realizar ninguna gestión como consecuencia del cambio.

GM, propietaria de las marcas Chevrolet, Cadillac, Buick y GMC, ha intensificado en los últimos años sus inversiones en vehículos eléctricos, software y tecnologías de conducción automatizada, al tiempo que mantiene una importante presencia en el mercado de vehículos con motores de combustión.

Lo
más leído
del día

01
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más
02
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
03
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
04
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
05
Política
Renunció otra Nepobaby: hija de Beto Ovelar dejó el Poder Judicial luego de denuncias por planillerismo
Ver más

Te puede interesar