Gobierno de México busca digitalizar otro millón de pequeños negocios tras nueva ley

El funcionario afirmó que alrededor de un millón de micro y pequeñas empresas ya se han digitalizado, y señaló que la siguiente meta es incorporar una cantidad similar, ante la desventaja que enfrentan los establecimientos sin herramientas para vender por internet o aceptar tarjetas.

“Ahora la meta es llegar a otro millón, lo más rápido que podamos”, manifestó durante la firma de un convenio entre la Secretaría (Ministerio) de Economía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ebrard sostuvo que las microempresas concentran menos del 10 % de las ventas mediante plataformas y otros canales digitales, por lo que el objetivo es aumentar su participación.

El secretario comparó la importancia de esta transformación con la electrificación del país y recordó que la pandemia aceleró el comercio digital.

El anuncio ocurre después de que el Senado aprobara el 20 de octubre la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y la remitiera al Ejecutivo, tras su paso por la Cámara de Diputados.

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La legislación busca ampliar la adopción de estos medios de pago y facilitar la contratación digital de servicios financieros, así como combatir la informalidad.

Por su parte, el convenio con la CFE permitirá promover el Buen Fin, la campaña comercial del 13 al 17 de noviembre, mediante más de 50 millones de recibos eléctricos, además de publicidad y cajeros de la empresa.

La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, explicó que la difusión busca incentivar compras en micro, pequeñas y medianas empresas y ampliar su registro oficial como puntos de venta.

Añadió que la estrategia incluye capacitación, financiamiento y vinculación con cadenas de suministro, mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor apoyará las acciones para fomentar compras responsables y prevenir abusos durante la campaña.