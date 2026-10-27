Gremios instan al Banco Central paraguayo a tomar medidas ante sostenida caída del dólar

En un comunicado, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Federación de las Cooperativas de la Producción (Fecoprod) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), advirtieron que "las fluctuaciones pronunciadas" del tipo de cambio "dificultan la planificación empresarial" y afectan sus decisiones que "requieren estabilidad y confianza".

Esta situación presiona, según los gremios, a los sectores industriales, agroexportadores, cárnico, maquilador, inmobiliario y de la construcción privada, que perciben ingresos en dólares y afrontan una "parte importante" de sus costos en guaraníes, lo que genera "consecuencias sobre su competitividad y capacidad de inversión".

En ese contexto, los gremios pidieron a las autoridades económicas y monetarias a evaluar los factores que inciden en el tipo de cambio, identificar "eventuales distorsiones" en el mercado no alineadas a la economía real y adoptar "las medidas que correspondan para moderar fluctuaciones abruptas".

Aunque los gremios reafirmaron su "respaldo al libre mercado y a la flexibilidad cambiaria" de Paraguay, consideraron "necesario favorecer condiciones de mayor previsibilidad".

El dólar ha retrocedido durante este año hasta cerrar la víspera en 5.833 guaraníes, según la cotización referencial del BCP. Al cierre de 2025, el tipo de cambio se ubicaba en 6.575 guaraníes por dólar.

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Consultado por periodistas sobre este asunto, el presidente paraguayo, Santiago Peña, descartó el lunes una posible intervención del BCP en el mercado cambiario, al considerar que esa medida generaría distorsiones.

Peña, un economista de profesión, analizó que si el BCP inyecta más guaraníes en la economía para "artificialmente" contener la caída del dólar, la moneda local perdería valor, algo que, según dijo, impactaría en un aumento de la inflación y en el poder adquisitivo de los consumidores.

En todo caso, el presidente confió que "el mercado va a encontrar su punto de equilibrio".

La apreciación del guaraní ha ocurrido en un contexto de caída global del dólar y de mayores ingresos de divisas a Paraguay producto del aumento de las exportaciones y de las inversiones.

La balanza comercial de Paraguay registró un superávit de 712 millones de dólares de enero a septiembre 2026, frente al déficit de 555,5 millones de dólares observado en el mismo período de 2025, según el BCP.

De enero a septiembre, las exportaciones totales alcanzaron los 15.972,6 millones de dólares, con un incremento de 25,7 % respecto al mismo lapso del año pasado.