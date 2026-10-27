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Mundo
27 de octubre de 2026 - 22:00

Guatemala cierra la temporada de lluvias de 2026 con 23 muertos y más de 224.000 afectados

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Ciudad de Guatemala, 27 oct (EFE).- La temporada de lluvias de 2026 en Guatemala concluyó oficialmente este martes tras dejar al menos 23 personas fallecidas, un desaparecido y más de 224.000 afectados, según informaron las autoridades de protección civil al anunciar el inicio de la época de frío.

Por EFE
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De acuerdo con el informe final divulgado este martes por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el periodo de precipitaciones de mayo a octubre también provocó 44 heridos y la evacuación de 32.182 personas ante el impacto de 2.370 emergencias registradas a escala nacional.

"Efectivamente, la temporada de lluvia en nuestro país ha terminado y la humedad del suelo y la humedad del ambiente empieza a disiparse”, explicó en una conferencia de prensa el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas.

El país centroamericano, catalogado por expertos como uno de los más vulnerables del mundo ante el cambio climático debido a sus condiciones geográficas y de pobreza, sufrió severos daños en su infraestructura vial.

Las inundaciones (726) y las caídas de árboles (379) encabezaron las incidencias, seguidas por 280 eventos de daños a cultivos agrícolas y 268 deslizamientos de tierra. Los datos oficiales detallan que 15.432 viviendas sufrieron daños entre leves, moderados y severos.

Asimismo, las escorrentías afectaron 716 carreteras, 55 escuelas y 41 puentes, mientras que otros cuatro puentes quedaron totalmente destruidos.

Durante 2025, la temporada de precipitaciones en Guatemala dejó sesenta fallecidos, en su mayoría por deslizamientos de tierra, derrumbes o aumento del flujo de ríos.

Este año las precipitaciones fueron menores en el país debido al fenómeno meteorológico de El Niño.

Con el fin de las precipitaciones, las autoridades advirtieron sobre el ingreso paulatino de al menos 16 frentes fríos entre noviembre y abril de 2027.

Las temperaturas mínimas descenderán hasta los cero grados en las regiones del occidente y el altiplano central, lo que representa un riesgo para la producción agrícola y la salud de menores de cinco años y adultos mayores.

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