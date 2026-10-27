India ordena retirar un documental sobre presunto favoritismo de Modi hacia magnate Adani

La producción, titulada "The Friendship Files: How Modi and Adani Stole India" ("Los archivos de la amistad: Cómo Modi y Adani robaron India"), repasa en 36 minutos los vínculos entre ambos y recupera las acusaciones de favoritismo hacia el grupo empresarial que la oposición india ha dirigido durante años contra el Gobierno.

El Tribunal Superior de Calcuta ordenó a YouTube, X e Instagram bloquear el documental, así como copias, fragmentos y republicaciones del vídeo, según el medio especializado Bar&Bench.

El trabajo fue realizado por Sabeer Bhatia, empresario indio-estadounidense conocido por haber cofundado Hotmail, y reconstruye mediante imágenes de archivo la relación entre Modi y Adani, ambos originarios del estado occidental de Gujarat.

La obra retoma las acusaciones de favoritismo que la oposición india ha formulado durante años contra Modi por el rápido crecimiento del conglomerado Adani, con intereses que van desde puertos y aeropuertos hasta energía, minería e infraestructuras.

Tanto el Gobierno indio como el grupo Adani han negado reiteradamente que el empresario haya recibido un trato privilegiado.

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El juez consideró de manera preliminar que la producción no constituía un reportaje informativo, sino una "narrativa dramatizada", y señaló que algunas de sus acusaciones contra el conglomerado no estaban respaldadas por conclusiones oficiales.

El vídeo fue bloqueado inicialmente en la India por las propias autoridades, pero siguió circulando mediante nuevas copias y ganó todavía más visibilidad cuando políticos opositores comenzaron a compartirlo.

Uno de ellos, Raj Thackeray, líder de un partido regional de Maharashtra, aseguró que su publicación acumuló 4,8 millones de visualizaciones antes de retirarla a petición de la Policía de Bombay.

Adani Enterprises reclama además una indemnización de 500 millones de rupias, unos 5,2 millones de dólares.