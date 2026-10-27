Irán informa de daños e incendio en un petrolero tras chocar con minas navales en Ormuz

“Hace unas horas, un petrolero infractor que había apagado sus sistemas de rastreo e intentaba atravesar una zona prohibida e insegura en el este del estrecho de Ormuz chocó contra minas navales y sufrió daños y un incendio”, afirmó la Armada de Irán, según informó la televisión estatal.

La fuerza naval no ofreció más detalles sobre posibles víctimas ni sobre el alcance de los daños sufridos por el petrolero.

Según el cuerpo militar, el estrecho de Ormuz permanece cerrado y es inseguro para “los buques infractores o aquellos que intenten atravesarlo sin coordinación previa”, por lo que instó a las embarcaciones a coordinar su paso con las Fuerzas Armadas iraníes para garantizar un tránsito seguro.

La Armada y la Guardia Revolucionaria iraníes aseguran mantener bajo su control el estrecho de Ormuz y se han repartido las operaciones marítimas en la región para controlar la ruta, según explicó el domingo el subcomandante de Operaciones de la Armada, Farhad Fatahi, a la agencia IRNA.

De acuerdo con el militar, la Armada se encarga del este de Ormuz, el mar de Omán, el mar Arábigo y el norte del océano Índico, mientras que la Guardia Revolucionaria tiene bajo su responsabilidad el propio estrecho y el golfo Pérsico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria ha informado de al menos 15 incidentes marítimos, en cuatro de los cuales aseguró haber atacado a buques, mientras que en los otros once afirmó que las embarcaciones chocaron con sus minas navales.

La República Islámica trata de mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero como medida de presión, mientras que Washington asegura que ha logrado restablecer el tránsito marítimo y que el comercio de petróleo en la región ha superado ya los niveles previos al conflicto.