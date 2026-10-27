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Mundo
27 de octubre de 2026 - 18:45

Israel cierra las urnas con una alta participación, que se dispara en las ciudades árabes

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Jerusalén, 27 oct (EFE).- La participación final en las elecciones israelíes de este martes alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos por encima de la registrada en los últimos comicios de 2022 y la cifra más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las ciudades árabes.

Por EFE
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Un total de 5.695.682 israelíes acudieron a las urnas, que cerraron a las 22.00 hora local (20.00 GMT).

Las tres ciudades más grandes de Israel registraron una participación por debajo de la media: del 65,9 % en el caso de Jerusalén, 65,4 % en el de Tel Aviv y 61,6 % en Haifa.

La participación en las principales ciudades árabes se ha disparado en cambio, con uno de los saltos más llamativos en Um al Fahm, donde la participación ha sido del 75,7 % frente al 38,3 % que se registró en 2022.

Otros casos representativos son el de Nazaret (norte), que ha pasado de un 48,3 % en 2022 al 72,2 % este año; o Rahat (en el sureño desierto del Néguev), que ha crecido de un 60,6 % a un 82 %.

Otras importantes localidades árabes también han registrado porcentajes cercanos a la totalidad, como Tamra con un 83,2 % o Sajnin con un 86,8 %, ambas en el norte del país.

La participación en las localidades y 'kibutz' próximos a la frontera con Gaza, las comunidades tradicionalmente izquierdistas que resultaron más golpeadas por los ataques de las milicias gazatíes el 7 de octubre de 2023, osciló entre el 25 % de Nir Oz y el 72 % de Reim, mientras que en Kisufim fue del 54,8 % y en Beeri del 36 %. En Sderot, ciudad de mayoría conservadora, la afluencia fue del 72 %.

La Comisión Electoral Central informó asimismo que durante la jornada aceptó 8.000 reportes de incidencias, de los que un 30 % fueron clasificados como incidentes que afectaban a la integridad electoral.

De ellos, un 10 % fueron por alteración o daño a las papeletas y un 13 % a interrupción del proceso de votación.

Los comicios, los primeros desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, son decisivos para el futuro del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

A falta de datos de escrutinio, los sondeos a pie de urna publicados al cierre de los colegios dan como ganador al primer ministro, Benjamín Netanyahu, pero no le otorgan una mayoría a su bloque para gobernar.

De hecho, el bloque de partidos opositores le aventaja en unos pocos escaños, de acuerdo a los sondeos, que dejarían en manos de los partidos árabes un posible gobierno de la oposición.

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