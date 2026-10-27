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Mundo
27 de octubre de 2026 - 20:00

Julio María Sanguinetti critica los viajes de Milei a España para hacer actos opositores

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Montevideo, 27 oct (EFE).- El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti criticó este martes los viajes que el jefe de Estado argentino, Javier Milei, hizo a España para llevar a cabo actos opositores y apuntó que estos no tienen sentido.

Por EFE
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Un día antes, en diálogo con los Medios Públicos, quien fuera presidente del país sudamericano en los períodos 1985-1990 y 1995-2000 había indicado también que Milei se estaba equivocando mucho y apuntó que veía "con preocupación" la "deriva psicológica tan desajustada".

"Realmente creo que las siete visitas del presidente de Argentina a España han sido una barbaridad, porque ir a hacer actos opositores no es algo que tenga ningún sentido", enfatizó Sanguinetti en una rueda de prensa.

También criticó los ataques de Milei a los periodistas y apuntó que "es todo muy contradictorio y difícil de manejar".

Consultado por el futuro del Mercosur tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, el expresidente uruguayo dijo que el bloque "seguirá un poco estancado"-

En la primera vuelta, el mandatario argentino escribió en la red social X: "Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas (subidas)".

En julio, Milei había llamado a Lula "presidiario" y "ladrón", unas declaraciones que provocaron que Brasil convocara a consultas a su embajador en Buenos Aires.

En ese momento, Sanguinetti aseguró que la visita del presidente argentino a un acto opositor en Brasil era algo que claramente despreciaba "el principio cardinal de no intervención de los Estados en los asuntos internos de los demás" y agregó que el Mercosur estaba ofreciendo un "triste espectáculo".

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