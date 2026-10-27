Juzgan a un británico que 'ofrecía' a su mujer a desconocidos que encontraba en internet

En el juicio comparecen cuatro hombres, de entre 38 y 62 años, que presuntamente participaron en esas violaciones y que niegan los cargos. Por su parte, el acusado admitió ante la corte haber drogado y violado a su mujer, Joanne, en repetidas ocasiones durante 13 años.

La fiscalía acusa a Young de maniatar a su esposa y vendarle los ojos antes de cada encuentro sexual con desconocidos que él encontraba en aplicaciones de internet como Grindr o Craiglist. La condición que ponía a los participantes es que vivieran cerca para poder acudir lo antes posible a perpetrar sus abusos, supuestamente mientras ella seguía drogada.

El caso recuerda al de la francesa Gisèle Pelicot, igualmente drogada y por su propio esposo y entregada luego a desconocidos que abusaban de ella; Pelicot se hizo famosa por renunciar al anonimato y por haber elegido como lema "que la vergüenza cambie de bando".

Al igual que la francesa, Joanne Young ha decidido renunciar a su anonimato.

Como en el caso de Pelicot, Philip Young fue descubierto casi por azar, cuando fue denunciado anónimamente por alguien que encontró en internet unas "imágenes extremas" posteadas desde un correo perteneciente a Young. Fue tras esa investigación que todo salió a la luz.

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El juicio en Winchester durará cuatro semanas hasta conocerse el veredicto.