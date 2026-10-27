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Mundo
27 de octubre de 2026 - 15:50

'La bola negra' y Guitarricadelafuente, nominados a los Gotham, otro paso hacia los Óscar

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Nueva York, 27 oct (EFE).- La película española 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, fue nominada este martes al premio del público de los premios Gotham, mientras que Guitarricadelafuente optará a intérprete revelación, en un nuevo impulso para la cinta, elegida por España para competir por el Óscar a mejor película internacional.

Por EFE
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El filme figura entre las ocho candidatas al Gotham Audience Award, que reconoce "películas que conectan con el público". La nominación llega después de que la producción ganara el premio del público del Festival de Toronto y de que sus directores se alzaran con el premio a mejor dirección en Cannes.

Guitarricadelafuente, que debuta como actor en la película, competirá en la categoría de intérprete revelación, en la que se medirá con Adia ('Your Mother Your Mother Your Mother'), India Amarteifio ('Clarissa'), Colas Quignard ('La Gradiva') y Mason Reeves ('Josephine').

Además, 'La bola negra' recibirá el Gotham Vanguard Tribute, un reconocimiento que distingue a "películas que amplían los límites del cine mediante propuestas artísticas innovadoras".

El homenaje se extenderá a Calvo y Ambrossi y al reparto, en el que figuran también Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas.

Cruz, por su parte, ha sido nominada a mejor interpretación de reparto por 'The Invite', de Olivia Wilde, en una categoría en la que también están Adam Driver ('Paper Tiger'), Andrew Garfield ('Artificial') y Sandra Hüller ('Fatherland'), entre otros.

Los premios Gotham, que celebrarán su 36 edición el próximo 30 de noviembre en Nueva York, es una de las primeras citas estadounidenses en la carrera hacia los Óscar.

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