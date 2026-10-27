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Mundo
27 de octubre de 2026 - 19:05

La Bolsa de México gana un 0,35 %, rompe racha negativa y sube a 69.711,87 unidades

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Ciudad de México, 27 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este martes un 0,35 % para romper una racha de tres cierres consecutivos en rojo, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subió a 69.711,87 unidades, en una sesión positiva en la mayoría de los mercados del mundo.

Por EFE
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"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres que mostró una pérdida de 0,75%, luego de los resultados trimestrales de HSBC, que mostró una ganancia por acción de 0,43 dólares, por debajo de la expectativa del mercado de 0,44 dólares", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

También, indicó que en Estados Unidos, los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) registraron ganancias.

En México, agregó la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 0,35 % luego de tres sesiones al hilo de pérdidas".

Al interior del mercado mexicano, añadió, destacaron las ganancias de las emisoras: Volaris (+10,07 %), Cemex (+4,65 %), Megacable (+3,21 %), Chedraui (+2,59 %) y Grupo México (+2,46 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el movimiento de este martes el índice mexicano registra un avance del 8,56 % en lo que va de octubre y del 8,4 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,64 % frente al dólar al pasar de 18,56 a 18,68 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 277 millones de títulos por un importe de 26.435 millones de pesos (unos 1.415 millones de dólares).

De las 758 firmas que cotizaron en la jornada, 499 terminaron con sus precios al alza, 233 tuvieron pérdidas y 26 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de las aerolíneas Volaris (VOLAR A), con el 10,07 %, y Aeroméxico (AERO), con el 5,05 %, y de la firma de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el 4,65 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa cervecera Anheuser-Busch Inbev (ANB), con el -5,94 %; del conglomerado de medios de comunicación Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el -4,48 %, y de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el -3,11 %.

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