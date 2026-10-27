La Bolsa de São Paulo abre estable tras el desplome del lunes por la reelección de Lula

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, subía hasta los 177.170 puntos en los minutos iniciales de operaciones tras haber sufrido el lunes su mayor caída diaria en varios meses.

El real, por su parte, inició la jornada con tendencia a la recuperación tras haberse depreciado un 8,25 % con respecto al dólar el lunes igualmente como reacción del mercado a la victoria electoral de Lula y a las dudas sobre el futuro de las cuentas públicas.

Tras media hora de negociaciones este martes, el real se apreciaba un 0,86 % frente al dólar, que se cotizaba a 5,3557 reales para la compra y 5,3568 para la venta en el tipo de cambio comercial.

Según los analistas, en la jornada de hoy se espera un ajuste tras las fuertes turbulencias de la víspera.

A la tranquilidad de los mercados contribuyó una entrevista concedida antes de la apertura de la bolsa por el ministro de Hacienda, Dario Durigan, en la que manifestó el "compromiso" del Gobierno Lula "con la estabilidad fiscal".

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El desplome del lunes se produjo tras la derrota en las elecciones del senador opositor Flávio Bolsonaro, que era el preferido del mercado por sus planes para reducir los gastos y ajustar las cuentas.

Las dudas de los operadores con respecto al cuarto mandato del líder progresista obedecen a la previsión de que no logrará ajustar las cuentas públicas en 2027, como lo prometió, debido a las promesas de aumentos de gastos que hizo durante la campaña electoral.