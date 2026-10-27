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Mundo
27 de octubre de 2026 - 15:25

La CAF prevé aprobar más de 100.000 millones de dólares para Latinoamérica en cinco años

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Washington, 27 oct (EFE).- El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) prevé aprobar más de 100.000 millones de dólares en financiación para la región durante los próximos cinco años, según afirmó el gerente del Foro Económico Internacional de la entidad, Andrés Rugeles.

Por EFE
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Durante una conversación en la sede del Atlantic Council, en Washington, Rugeles indicó que las inversiones del banco rondaron los 18.000 millones de dólares en 2025 y señaló que la entidad duplicará su presencia de cara al año 2030.

Según el directivo, América Latina necesita crecer más ya que, de acuerdo con los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región lo hace en torno al 1 % anual, un ritmo que consideró insuficiente para escapar de la llamada "trampa del ingreso medio".

Para lograrlo, apuntó a sectores con capacidad de competir y alineados con las necesidades de EE.UU., entre ellos la energía, los minerales críticos, la infraestructura digital, la inteligencia artificial, la manufactura, las cadenas de suministro regionales, el transporte y la logística.

Además, abogó por invertir más en capital humano e innovación y por conectar universidades, centros de pensamiento y sector empresarial en la región.

Rugeles afirmó que América Latina es "una región de soluciones" y se refirió a su potencial en recursos como los minerales críticos y el Amazonas, así como al capital humano y a los emprendedores.

Por otra parte, se refirió al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 que organiza el CAF en Panamá el próximo mes de enero, para el que ya hay confirmados, según contó, nueve jefes de Estado y una asistencia de más de 10.000 personas.

El directivo destacó que la CAF, con más de 60 años de historia, cuenta hoy con 25 países miembros, entre ellos España y Portugal, lo que, a su juicio, le da una perspectiva iberoamericana.

Asimismo, definió a la entidad como "el bien público más importante creado en América Latina y el Caribe" y explicó que su misión se apoya en dos pilares: la integración regional y el desarrollo sostenible.

El responsable subrayó la importancia de Estados Unidos para el banco y dijo que la institución busca promover los vínculos con inversores y empresas estadounidenses interesados en invertir en la región.

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