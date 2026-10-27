La cantante Alaska reconoce que le tienta la idea de una serie sobre su vida

Alaska habló hoy sobre su legado en el congreso musical BIME de Bilbao, donde conversó con Manuel Abud, director ejecutivo la Academia Latina de la Grabación.

Recordó el origen de su nombre artístico, elegido a los 12 años de edad: "En el colegio, hacía traducciones para la prensa marginal madrileña y ya vi que el nombre de Olvido Gara (el suyo real) no me representaba".

Y encontró en la canción 'Caroline Says II', de Lou Reed, su nueva manera de presentarse al mundo: "All of her friends call her Alaska" ('Todos sus amigos la llaman Alaska').

"Todo lo que hacíamos era muy inconsciente. No hubo planificación, fue el reflejo de lo que era y lo que yo quería", argumentó la artista, que comenzó la carrera musical en 1977, en el grupo Kaka de Luxe.

"Nosotros salimos del punk verdadero. ¿Quieres hacer un grupo? Hazlo. ¿No sabes tocar? No importa. Y aprendimos a tocar tocando y a cantar cantando", sintetizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dos años después llegó Alaska y los Pegamoides; y en 1983, Alaska y Dinarama, siempre al lado del compositor y productor Nacho Canut.

"A nosotros no nos parecía un cambio tan drástico ni que moríamos para la industria. Sí escuchábamos el pensamiento de: 'Están locos, han cavado su propia tumba, ¿por qué no siguen cantando esas canciones? Y nos salió bien de milagro", comentó.

Alaska no lleva muy bien la premura actual de la industria musical: "Esta explosión (de sencillos) y la falta de soporte físico cambia la perspectiva. Para mí es hipervelocidad. No me siento cómoda -admitió- y, si me puedo permitir no hacerlo, no lo haré".

Sobre posibles proyectos, dijo: "El musical, si es algo que me gustara, lo haría yo, porque conozco a personas con talento que pueden escribir y armar eso, pero, como me llegan propuestas de otros que no me entienden, siempre he dicho que no".

"Prefiero lo de la serie -añadió-. Me divertiría mucho. Son los típicos proyectos que llegan cada mes, pero van pasando los años... La primera vez que me lo propusieron yo veía a Anna Castillo para hacer de mí", confesó.

También reconoció que fue una auténtica sorpresa el anuncio del Premio a la Excelencia Musical de los próximos Latin Grammy (12 de noviembre en Las Vegas). "Pensé que la Academia me llamaba porque un amigo y gran estrella el año que viene cumple 50 años de carrera... ¡y resulta que era para mí!".

"Yo, que siempre he estado con un pie en el 'underground' y otro en la industria, es doblemente importante este reconocimiento", valoró. No se premia solo la excelencia a una canción que ha vendido mucho, es algo "más sutil y más transversal en la vida de un artista", por lo que se siente "muy halagada".