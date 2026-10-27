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Mundo
27 de octubre de 2026 - 15:35

La Comisión Electoral israelí rechaza la petición del Likud de prorrogar la votación

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Jerusalén, 27 oct (EFE).- La Comisión Electoral Central de Israel rechazó la petición del partido Likud, liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, de alargar el horario de votación más allá del cierre de las urnas previsto a las 22.00 hora local (20 GMT).

Por EFE
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"La elevada participación a nivel nacional, en todos los sectores de la sociedad, refleja un fuerte compromiso de la ciudadanía con el proceso democrático; por tanto, no se ha identificado la necesidad de extender el horario de votación", informó este organismo electoral en un comunicado.

El Likud, el partido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió esta tarde prorrogar el horario de votación. A la solicitud se sumó Otzma Yehudit (Poder Judío), formación ultraderechista liderada por Itamar Ben Gvir, alegando la elevada afluencia de electores y las largas colas en los colegios electorales.

La petición se produjo en una jornada electoral en la que la participación alcanzó el 66,7 % a las 18.00 hora local, la cifra más alta registrada en la historia del país, y 9 puntos superior a la de los comicios de 2022, según la Comisión Electoral Central.

El opositor Yashar!, liderado por Gadi Eisenkot, rechazó la iniciativa del Likud y sostuvo que no se había producido ningún incidente excepcional que justificara una ampliación del horario. En un comunicado, el partido afirmó que la petición buscaba "sentar las bases para cuestionar la integridad de las elecciones" y acusó a Netanyahu de "continuar difundiendo falsedades" durante la jornada electoral.

Los reñidos comicios de este martes son clave para el futuro político del primer ministro, cuyo bloque se enfrenta al opositor encabezado por Eisenkot.

Si bien un total de 38 partidos concurren, se espera que solo 11 superen el umbral del 3,25 % del electorado necesario para obtener representación parlamentaria, en unos comicios con dos bloques muy reñidos que, según las últimas encuestas, no tendrán mayoría para gobernar sin el apoyo de los partidos árabes.

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