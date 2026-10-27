La CPI empieza a buscar fiscal tras la destitución de Khan por conducta sexual indebida

La Asamblea de Estados Partes, el órgano que reúne a los 125 países miembros de la CPI, informó de que el plazo para presentar candidaturas abrirá el 31 de octubre y finalizará el 31 de enero, mientras que la elección del nuevo fiscal está prevista para diciembre de 2027.

El proceso busca encontrar al cuarto fiscal jefe de la historia de este tribunal internacional, encargado desde 2002 de investigar y juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y de agresión, cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren hacerlo.

La presidenta de la Asamblea, Paivi Kaukoranta, subrayó que el objetivo es atraer a los candidatos “más cualificados” y defendió que un proceso de selección “transparente y estructurado” es esencial para elegir a una persona capaz de asumir las responsabilidades del cargo.

Los interesados podrán presentar directamente sus candidaturas, aunque los países también podrán proponer aspirantes, y las solicitudes que cumplan los requisitos se publicarán en febrero y serán sometidas a una evaluación profesional y a un examen de antecedentes.

Además, se habilitará un canal confidencial para recibir posibles denuncias de conducta indebida contra los candidatos, una medida relevante tras el escándalo que provocó la salida de Khan.

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El fiscal británico, que asumió el cargo en 2021, fue destituido este verano por decisión de 82 de los 125 miembros de la CPI, después de una investigación de Naciones Unidas sobre las acusaciones de conducta sexual indebida formuladas por una subordinada.

La Asamblea concluyó que Khan había cometido un incumplimiento grave de sus obligaciones, aunque el jurista ha rechazado las acusaciones y ha cuestionado la legalidad del procedimiento disciplinario.

Khan se apartó voluntariamente de sus funciones ya en mayo de 2025, mientras se investigaban las denuncias, y fue suspendido formalmente en junio pasado, antes de su destitución definitiva en julio.

Su salida puso fin a cinco años al frente de la Fiscalía, durante los cuales adquirió especial notoriedad por solicitar órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación ilegal de niños ucranianos, y contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

Las órdenes, emitidas formalmente por los jueces de la CPI tras analizar las pruebas incluidas por el equipo de la Fiscalía, siguen vigentes independientemente de la destitución del fiscal.

Desde mayo del año pasado, la Fiscalía está dirigida por dos fiscales adjuntos, Nazhat Shameen Khan y Mame Mandiaye Niang, que continuarán al frente de la institución mientras se elige a un sucesor.

El proceso de selección se produce en un momento delicado para el tribunal, que afronta sanciones de Estados Unidos contra varios de sus responsables y contra la institución en su totalidad por las investigaciones relacionadas con Israel, así como la retirada de varios países del Estatuto de Roma, el tratado internacional que dio origen a la CPI.