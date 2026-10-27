La India descarta presiones de EE. UU. sobre sus compras de petróleo ruso

"¿Creen que su mente está programada para sentir presión?", respondió el ministro a la prensa al ser consultado sobre posibles presiones de Washington durante la 29ª Cumbre de Tecnología e Innovación Energética (ETM-2026) en Goa, en referencia al primer ministro, Narendra Modi.

Puri zanjó la pregunta recordando que el Ejecutivo indio es un Gobierno "comprometido con el bienestar de su pueblo y el suministro de energía".

El ministro insistió a través de X en que la India superó los recientes desafíos energéticos "sin sentir ninguna presión", detallando que, mientras los precios mundiales del crudo aumentaron un 80 % por las tensiones geopolíticas, en la India la gasolina y el diésel solo subieron un 8 %.

Aunque Puri defendió la resiliencia de la India, también aceptó que su "acuerdo proactivo de enero para obtener el 10% de las necesidades de GLP de EE. UU. ha resultado crucial durante la reciente crisis energética mundial".

El Gobierno avanzó que se están fortaleciendo los lazos energéticos con Argelia, Canadá, las naciones del este de Asia y Qatar para garantizar suministros fiables y reducir la dependencia de fuentes que consideran limitadas.

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Puri concluyó que en la última década la India ha diversificado sus fuentes de suministro de crudo pasando de 27 a 41 países, construyó reservas estratégicas de 5,33 millones de toneladas y aumentó su capacidad de refinación de 215 a 267 millones de toneladas anuales.

Estas declaraciones se producen poco después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abandonara el país asiático tras una visita centrada precisamente en la diversificación energética.

Durante su estancia, Rubio visitó el gigantesco complejo de refinación de Jamnagar, en el estado occidental de Gujarat, con el objetivo de promover el procesamiento de crudo de Venezuela y buscar alternativas que reduzcan el peso del petróleo ruso en las importaciones indias.