La OMS y la Fundación Gasol se alían para impulsar la lucha contra la obesidad infantil

El memorando de entendimiento será suscrito a las 12:45 hora local (11:45 GMT) en la sede del Ministerio de Sanidad, en el contexto de la Cumbre Mundial sobre la Obesidad que esta semana acoge Madrid.

El objetivo del acuerdo es "reforzar los esfuerzos de prevención y tratamiento de la obesidad infantil y promover entornos más saludables para niños y adolescentes", indicó la OMS en un comunicado.

Gasol y Tedros, quien ya visitó España en mayo, durante la crisis por el hantavirus en un crucero que evacuó a varios afectados en aguas de las islas Canarias, darán una rueda de prensa al término de la ceremonia para explicar los detalles del acuerdo.