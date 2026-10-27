Mundo
27 de octubre de 2026 - 09:20

La OMS y la Fundación Gasol se alían para impulsar la lucha contra la obesidad infantil

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Ginebra, 27 oct (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y Pau Gasol firmarán este miércoles, 28 de octubre, un acuerdo por el que la agencia de Naciones Unidas y la fundación del exjugador de baloncesto se aliarán para impulsar la lucha contra la obesidad infantil.

Por EFE
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El memorando de entendimiento será suscrito a las 12:45 hora local (11:45 GMT) en la sede del Ministerio de Sanidad, en el contexto de la Cumbre Mundial sobre la Obesidad que esta semana acoge Madrid.

El objetivo del acuerdo es "reforzar los esfuerzos de prevención y tratamiento de la obesidad infantil y promover entornos más saludables para niños y adolescentes", indicó la OMS en un comunicado.

Gasol y Tedros, quien ya visitó España en mayo, durante la crisis por el hantavirus en un crucero que evacuó a varios afectados en aguas de las islas Canarias, darán una rueda de prensa al término de la ceremonia para explicar los detalles del acuerdo.