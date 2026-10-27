La participación de los militares israelíes alcanza el 68 %, tres puntos más que en 2022

Los militares en servicio y los reservistas en activo de Israel disponen de 850 colegios electorales especiales repartidos por las bases militares y las zonas de operaciones del Ejército. Algunos de estos centros son móviles y se desplazan entre distintas unidades para facilitar que los soldados puedan votar de forma secreta. En total, unos 3.000 militares forman parte de las mesas electorales israelíes.

La participación general alcanzó el 55,7 % a las 16.00 hora local (14.00 GMT), la más alta registrada a esa hora en la historia del país y 8,2 puntos superior a la de los comicios de 2022, según la Comisión Electoral Central.

Los comicios, los primeros desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, son decisivos para el futuro del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Las últimas encuestas situaban a su bloque y al opositor encabezado por Gadi Eisenkot lejos de la mayoría absoluta de 61 escaños, por lo que el apoyo de los partidos árabes podría resultar clave para formar Gobierno.