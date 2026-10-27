La participación en Israel ya supera el 66,7 %, la más alta de su historia

Ya son más de 4,8 millones los israelíes que han acudido a las urnas, que cierran a las 22:00 hora local (20:00 GMT), con una alta participación en ciudades como Tel Aviv, donde ya casi alcanzan el 59 % o Jerusalén, cuyas cifras superan el 55 %.

"Advertimos de que en vistas de estas cifras, prevemos que la cantidad de sobres dobles también sea mayor de la que pensábamos, con lo que es posible que el recuento se extienda hasta el jueves por la noche o incluso el viernes pos la mañana", explicó el presidente de este órgano electoral.

El resultado aún puede variar por los votos emitidos en los llamados "sobres dobles", los de quienes no pueden votar en su lugar de residencia, como militares, presos, hospitalizados o mujeres en casas de acogida, que en las elecciones de 2022 rondaron el medio millón.

Estos votos se cuentan en los días siguientes a la jornada electoral y, según medios israelíes, pueden llegar en estos comicios a los 650.000, de un electorado de 7,3 millones de personas.

El Ejército israelí informó a su vez de que la participación electoral entre los militares en activo del país alcanzó el 68 % a las 17.00 hora local (15.00 GMT), tres puntos porcentuales más que en las elecciones de 2022 a esa misma hora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los comicios, los primeros desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, son decisivos para el futuro del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Las últimas encuestas situaban a su bloque y al opositor encabezado por Gadi Eisenkot lejos de la mayoría absoluta de 61 escaños, por lo que el apoyo de los partidos árabes podría resultar clave para formar Gobierno.