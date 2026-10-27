La participación marca un récord histórico en las elecciones de Israel

La Comisión Electoral Central confirmó a las 16.00, hora local (14.00 GMT), la tendencia que venía experimentándose a lo largo de la mañana, situando la participación en un récord de 4.085.075 votos a esa hora, un registro sin precedentes.

A seis horas para el cierre de los colegios, la comisión celebró el alto nivel de participación y el gran número de votantes "ejerciendo su derecho democrático a votar y hacer oír sus voces".

En ese sentido, la comisión ha venido animando a los votantes a no esperar a última hora para votar y ha dado instrucciones a los colegios para acelerar el proceso de identificación de votantes y facilitar el voto.

También el Ejército israelí ha informado de un incremento de la participación de los militares, situándose en el 48 %, superando también el porcentaje anterior en cuatro puntos.

El primer ministro israelí y líder del Likud, Benjamín Netanyahu, votó en un colegio electoral en Jerusalén llamando a los israelíes a ir a las urnas.

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"¡Vayan a votar!", instó Netanyahu a los israelíes en hebreo, según un comunicado, instantes después de que en un videomensaje enviado a los votantes acusara a la izquierda y a los partidos árabes de intentar "robar las elecciones".

El comentario se produjo después de que la Policía detuviera en el Néguev (sur) a tres sospechosos de haber intentado comprar votos para el partido islamista Raam.

"Mirad, estáis advertidos. Los índices de participación en el sector árabe del sur, sin ir más lejos, son más altos que en el sector judío. Tenéis que salir a votar", insistió Netanyahu, animando a que "nadie se quede en casa".

Su principal contrincante, el líder de Yashar!, Gadi Eisenkot, también aprovechó el momento de votar para animar a todos los israelíes a ejercer su derecho a fin de desbancar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, una manifestación permitida de acuerdo con la ley electoral israelí, que no prohíbe hacer comentarios partidistas incluso durante la elección.

"Solo una victoria amplia y significativa sobre el Likud enviará a Netanyahu a casa. Y os pido a todos que lo hagáis", dijo Eisenkot en un mensaje en hebreo a pie de urna.

El partido de Eisenkot, favorito en las encuestas de intención de voto, denunció a primera hora del día una "manipulación deliberada" de las papeletas de la formación en todo el país y presentó una denuncia formal ante la Comisión Electoral Central.

"Se sospecha de un intento sistemático de sabotear los votos a favor de la formación y comprometer la integridad del proceso electoral", apostilló la formación en su queja ante el órgano, en la que detalla informes llegados desde una decena de colegios de Israel.

En la jornada se registraron además varios incidentes de seguridad. Un seguidor del ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, agredió a un voluntario en un acto del opositor partido Los Demócratas, lo que llevó al líder de este partido, Yair Golán, a pausar su agenda.

La formación describió en un comunicado como "un grave asalto" en el que el agresor golpeó al voluntario "hasta que perdió la conciencia".

Golán, que poco antes vivió otro incidente cuando un hombre fue detenido por la Policía portando un cuchillo en las inmediaciones del lugar donde llevaba a cabo un acto electoral, paró su agenda para ir al sitio donde había sido agredido el voluntario.

"La incitación por parte del primer ministro saliente Netanyahu, ha calado hasta las bases (...) No permitiremos que nadie perturbe el correcto desarrollo del proceso electoral y no nos dejaremos disuadir ni intimidar por amenazas y ataques", apuntó el partido.

Por otra parte el centro legal independiente Adalah denunció importantes retrasos, escasez o falta de papeletas electorales en lengua árabe en diferentes localidades con población palestina de Israel, durante la celebración de las elecciones parlamentarias.

"Desde esta mañana, la organización Adalah ha recibido numerosos informes de votantes en localidades árabes relacionados con la ralentización o el cierre de centros de votación", detalló en un comunicado esta ONG que defiende los derechos de la minoría palestina en Israel.