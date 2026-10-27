La tormenta tropical Vance permanece en el Pacífico mexicano y mantendrá lluvias

En su reporte más reciente, el SMN indicó que a las 09:00 hora local (15:00 GMT), el centro de la tormenta se localizaba a 470 kilómetros al suroeste de Manzanillo, en el estado de Colima, y a 500 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco.

Además, registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 kilómetros por hora, y avanza hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora.

Pese a su debilitamiento, la circulación del fenómeno provocará lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

El organismo advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Además, se prevén rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora y oleaje de dos a tres metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

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Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.

El domingo, cuando Vance todavía era un huracán de categoría 1, el Gobierno mexicano anunció un plan preventivo para coordinar acciones de seguridad en los estados del Pacífico expuestos a sus efectos.

En aquel momento, el ciclón presentaba vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora, aunque las autoridades ya anticipaban su debilitamiento.

La temporada de ciclones tropicales de 2026 en el Pacífico mexicano comenzó el 15 de mayo y concluirá oficialmente el próximo 30 de noviembre.