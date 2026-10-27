La UE y Ecuador fortalecen su cooperación en materia de seguridad

Durante dos días, se reunieron autoridades ecuatorianas, representantes de la UE y sus Estados miembros, y equipos de programas de cooperación financiados por la UE para fortalecer la seguridad, la justicia y los derechos humanos frente a la delincuencia organizada transnacional, en un marco de responsabilidad compartida.

El encuentro contó, además, con representantes de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), así como con embajadores y representantes diplomáticos de Alemania, Francia, España, Hungría, Bélgica y Países Bajos.

El Gobierno ecuatoriano estuvo representado por funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gobierno, Interior, Defensa Nacional y Salud Pública, entre otros, así como del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Policía Nacional, las autoridades penitenciarias y las Fuerzas Armadas.

Angélica Arias, viceministra de Cooperación Internacional, reafirmó el compromiso del Gobierno de Ecuador de fortalecer la cooperación en materia de seguridad mediante un enfoque orientado al desarrollo y basado en la coordinación interinstitucional, la confianza mutua y la responsabilidad compartida.

Destacó la importancia de vincular los esfuerzos en materia de seguridad con la educación, la salud, la inclusión social y el desarrollo, a través de medidas preventivas que complementen el trabajo de las instituciones de seguridad y justicia, así como los esfuerzos de control fronterizo, garantizando al mismo tiempo el respeto de las normas de derechos humanos.

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Asimismo, señaló que delitos como el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal plantean desafíos que superan la capacidad del país para enfrentarlos por sí solo.

En este contexto, hizo un llamado a una cooperación previsible y alineada con las prioridades de Ecuador, con miras a establecer conjuntamente con la UE y sus Estados miembros una hoja de ruta con objetivos claros y compromisos alcanzables para proteger a la ciudadanía, fortalecer el Estado de derecho y promover el desarrollo socioeconómico.

Por su parte, Jekaterina Doródnova, embajadora de la UE en Ecuador, destacó el carácter compartido de estos desafíos de seguridad y el compromiso de la UE con el Ecuador a largo plazo.

Subrayó que la cooperación europea combina medidas de aplicación de la ley con el fortalecimiento de capacidades institucionales, la inteligencia financiera y acciones de prevención centradas en la inclusión social y la cohesión comunitaria.

"Una sociedad segura es aquella que no solo combate el delito con toda la fuerza institucional del Estado, sino que también ofrece a sus jóvenes oportunidades de reinserción, educación, empleo y un futuro", afirmó.

La Mesa Técnica permitió revisar los avances de varios programas de cooperación que apoyan en ámbitos judiciales, las políticas de drogas, la gestión de fronteras, la seguridad marítima, portuaria y aeroportuaria, la lucha contra el lavado de activos, la gestión penitenciaria, y los esfuerzos para prevenir la violencia y el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.