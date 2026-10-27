ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
27º
undefined 2026-10-28
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
25º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
27 de octubre de 2026 - 15:35

La UE y Ecuador fortalecen su cooperación en materia de seguridad

Imagen sin descripción

Quito, 27 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) y Ecuador fortalecieron su cooperación durante la VI Mesa Técnica de Seguridad, desarrollada en Quito, en la que analizaron, entre otros, asuntos relacionados con la lucha contra la ciberdelincuencia, informó este martes el bloque comunitario.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Durante dos días, se reunieron autoridades ecuatorianas, representantes de la UE y sus Estados miembros, y equipos de programas de cooperación financiados por la UE para fortalecer la seguridad, la justicia y los derechos humanos frente a la delincuencia organizada transnacional, en un marco de responsabilidad compartida.

El encuentro contó, además, con representantes de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), así como con embajadores y representantes diplomáticos de Alemania, Francia, España, Hungría, Bélgica y Países Bajos.

El Gobierno ecuatoriano estuvo representado por funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gobierno, Interior, Defensa Nacional y Salud Pública, entre otros, así como del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Policía Nacional, las autoridades penitenciarias y las Fuerzas Armadas.

Angélica Arias, viceministra de Cooperación Internacional, reafirmó el compromiso del Gobierno de Ecuador de fortalecer la cooperación en materia de seguridad mediante un enfoque orientado al desarrollo y basado en la coordinación interinstitucional, la confianza mutua y la responsabilidad compartida.

Destacó la importancia de vincular los esfuerzos en materia de seguridad con la educación, la salud, la inclusión social y el desarrollo, a través de medidas preventivas que complementen el trabajo de las instituciones de seguridad y justicia, así como los esfuerzos de control fronterizo, garantizando al mismo tiempo el respeto de las normas de derechos humanos.

Asimismo, señaló que delitos como el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal plantean desafíos que superan la capacidad del país para enfrentarlos por sí solo.

En este contexto, hizo un llamado a una cooperación previsible y alineada con las prioridades de Ecuador, con miras a establecer conjuntamente con la UE y sus Estados miembros una hoja de ruta con objetivos claros y compromisos alcanzables para proteger a la ciudadanía, fortalecer el Estado de derecho y promover el desarrollo socioeconómico.

Por su parte, Jekaterina Doródnova, embajadora de la UE en Ecuador, destacó el carácter compartido de estos desafíos de seguridad y el compromiso de la UE con el Ecuador a largo plazo.

Subrayó que la cooperación europea combina medidas de aplicación de la ley con el fortalecimiento de capacidades institucionales, la inteligencia financiera y acciones de prevención centradas en la inclusión social y la cohesión comunitaria.

"Una sociedad segura es aquella que no solo combate el delito con toda la fuerza institucional del Estado, sino que también ofrece a sus jóvenes oportunidades de reinserción, educación, empleo y un futuro", afirmó.

La Mesa Técnica permitió revisar los avances de varios programas de cooperación que apoyan en ámbitos judiciales, las políticas de drogas, la gestión de fronteras, la seguridad marítima, portuaria y aeroportuaria, la lucha contra el lavado de activos, la gestión penitenciaria, y los esfuerzos para prevenir la violencia y el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

Lo
más leído
del día

01
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más
02
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
03
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
04
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
05
Política
Renunció otra Nepobaby: hija de Beto Ovelar dejó el Poder Judicial luego de denuncias por planillerismo
Ver más

Te puede interesar