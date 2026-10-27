Lecornu denuncia discursos que "acaban armando a quienes pasan a la acción" en atentados

"Hay personas que pronuncian discursos y palabras que acaban armando a otros, que son quienes pasan a la acción", afirmó Lecornu ante la Asamblea Nacional, donde los diputados guardaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.

El jefe del Gobierno hizo suyas las palabras del alcalde de Trappes, Ali Rabeh, presente en el hemiciclo, junto a familiares del joven de 26 años fallecido en el ataque, y llamó a combatir "toda forma de violencia, de racismo, de antisemitismo, de discriminación y de homofobia".

"La lucha por sus valores no puede hacerse a la carta", añadió Lecornu, quien advirtió contra cualquier ambigüedad en el rechazo de todo tipo de violencia, y citó a un joven de ultraderecha fallecido en Lyon en febrero pasado a manos de miembros de grupos de ultraizquierda, lo que generó airadas protestas de algunos diputados de esa bancada, donde se sienta el diputado de La Francia Insumisa (LFI) Raphaël Arnault, que tiene allegados imputados en ese caso.

En Francia, añadió "no se puede oponer un muerto a otro muerto", mantuvo.

El primer ministro calificó el ataque del viernes pasado de "atentado terrorista racista" y pidió claridad a la hora de definir lo sucedido con todas esas palabras.

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El uso de un arma de guerra, los 128 cartuchos disparados, la planificación del ataque y el perfil de las víctimas -todas de origen africano o de rasgos árabes- respaldan esta calificación, sostuvo, en línea con los primeros elementos de la investigación antiterrorista.

"Si no nos ponemos de acuerdo sobre las palabras, si no llamamos a lo ocurrido por su nombre, entramos en una confusión que considero peligrosa para la República", manifestó.

Lecornu expresó sus condolencias a la familia de la víctima mortal, un joven de 26 años que aspiraba a convertirse en profesional de las artes marciales mixtas, y trasladó su apoyo a los heridos y a sus familiares, incluidos quienes sufren secuelas psicológicas.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, había afirmado previamente que "el racismo mata, el odio al otro mata" y llamó a recuperar "el camino de la unidad, el diálogo y la calma", en una sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional trufada de gritos y acusaciones cruzadas entre las bancadas de la extrema derecha y la extrema izquierda.

Un ambiente que Lecornu calificó de "nauseabundo", y que, en su opinión, "huele a la campaña electoral" de las presidenciales de abril-mayo de 2027.

Lecornu acusó a la izquierda de "instrumentalización política" tras el atentado racista de Trappes y de "hacerle el juego" a Agrupación Nacional (RN) de Le Pen, después de que los diputados socialistas y ecologistas abandonaran el hemiciclo durante la sesión de preguntas al Gobierno.

Los representantes de ambos grupos salieron en bloque cuando el nuevo presidente del grupo parlamentario de RN, Sébastien Chenu, formulaba una pregunta al primer ministro, que denunció un "espectáculo en el que todo huele a campaña presidencial y a instrumentalización política".

Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, líderes respectivamente de la ultraderecha y de la ultraizquierda, encabezan las encuestas para pasar a la segunda vuelta de esos comicios y de disputarse el 2 de mayo el Elíseo.