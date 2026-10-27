León XIV defiende ante otros representantes religiosos que "ninguna guerra es santa"

"¡Debemos reconstruir la paz en todas partes, no preparar más guerras! ¡La guerra nunca puede librarse en nombre de Dios! (...) No existe ninguna guerra santa: ¡solo la paz es santa!", instó el pontífice en un videomensaje.

Sus palabras han sonado en el foro 'Paz desarmada y desarmante' organizado por la Comunidad de Sant'Egidio en la ciudad italiana de Asís (centro), con motivo del cuarenta aniversario de la histórica oración por la paz celebrada por Juan Pablo II.

Esta conferencia ha reunido hasta hoy para hablar de paz a decenas de representantes religiosos católicos, judíos, musulmanes, budistas, cristianos ortodoxos, luteranos o sintoístas, así como expertos en geopolítica, historiadores, sociólogos o políticos.

Sin embargo, el pontífice estadounidense no ha podido participar, siguiendo las recomendaciones médicas de no volar en helicóptero tras su reciente operación de un cáncer de pulmón, del que se recupera positivamente, y por eso ha optado por enviar su mensaje en una grabación de vídeo.

En primer lugar, el papa lamentó su ausencia: "Hubiera querido estar con ustedes ante la tumba de san Francisco, en este importante aniversario, para ver sus rostros y dar juntos un hermoso testimonio: ¡vivir como hermanos y hermanas ya es posible!", dijo.

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Pero, acto seguido, León XIV sostuvo ante los asistentes que "en estos tiempos de cultura del poder" es necesario fomentar "el rechazo a la legitimación religiosa de la guerra".

El papa apostó por que las religiones aboguen por "un espíritu de mediación y diálogo, una experiencia contemplativa y una acción creativa por un futuro de paz" en todo el mundo.

"La paz debe volver a ser el ideal común de los pueblos, la estrella que guía todas nuestras decisiones, el criterio que desenmascara la injusticia, el horizonte común de todas las personas", emplazó en su mensaje.

En este sentido, citó su propia encíclica 'Magnifica humanitas' (2026) para denunciar "una preocupante rehabilitación de la guerra como instrumento de política internacional".

Un fenómeno que, a su parecer, "traiciona la memoria del siglo XX y la inútil matanza de millones de vidas humanas".

Por eso, terminó su mensaje animando a la "búsqueda común de la paz" recomendando también la oración.

"La oración puede parecer débil frente a los poderes del mundo, pero es la fuerza humilde de los creyentes. Nos dirigimos a Dios, dador de paz: que llegue al corazón de quienes desean la guerra y el terrorismo. Y no lo olvidemos: ¡nunca se reza en vano!", recordó.