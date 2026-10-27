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Mundo
27 de octubre de 2026 - 20:25

Líder de Sionismo Religioso en Israel: "Estableceremos asentamientos en la Franja Gaza"

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Jerusalén, 28 oct (EFE).- El líder del partido Sionismo Religioso, el colono y ultranacionalista Betzalel Smotrich afirmó, en sus primeras declaraciones después de conocer los sondeos a pie de urna en las elecciones de Israel, que establecerán "asentamientos en la Franja de Gaza".

Por EFE
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En un discurso ante los seguidores del partido, el también ministro de Finanzas israelí, que ha promovido la expansión de asentamientos israelíes -ilegales según el derecho internacional- en Cisjordania, afirmó que no permitirá que los partidos árabes de Israel celebren los resultados de las elecciones.

A falta del escrutinio, los sondeos dan al partido de Smotrich seis escaños, uno menos que en las elecciones de 2022.

A los dos partidos árabes les dan 18 escaños, frente a los diez que ganaron en las elecciones de 2022, por lo que podrían ser clave para un Gobierno de la oposición, que sin ellos no tendría la mayoría necesaria para gobernar.

"Veo que los árabes están celebrando esta noche. Les digo a ellos —y a ustedes— que no permitiremos que celebren", afirmó Smotrich, según lo difundido por Sionismo Religioso.

Agregó que los partidos árabes celebran porque creen que podrán detener su "revolución de asentamientos" en Cisjordania. "No lo lograrán", añadió.

Y porque piensan que "pueden impedir el establecimiento de asentamientos en la Franja de Gaza".

"Y todos les decimos: 'No lo lograrán'. Estableceremos asentamientos en la Franja de Gaza", dijo sobre el enclave arrasado después de más de tres años de ofensiva israelí, que ha dejado más de 74.000 personas asesinadas.

Las encuestas a pie de urna dan entre 53 y 52 escaños al bloque opositor, liderado por el exgeneral Gadi Eisenkot, frente a los 50 del bloque del todavía mandatario, Benjamín Netanyahu.

Dado que ninguno alcanza la mayoría parlamentaria (61 de los 120 escaños del Parlamento), los entre 17 y 19 asientos que los sondeos dan a los árabes hacen de ellos una bisagra casi imprescindible para formar un Ejecutivo si no hay variaciones.

Estas encuestan dan entre 10 y 11 asientos a la Lista Conjunta, y en torno a 7 a Raam.

Los resultados se producen después de una explosión de la participación en las localidades árabes de Israel. Entre los aumentos más destacados está el de Umm al Fahm, que pasó de una participación total en 2022 del 38,3 % a otra del 75,7 % este año; o Nazaret, que pasó del 48,3 % al 72,2 %.

Otras localidades de ciudadanía mayoritariamente palestina con datos muy elevados son Rahat (82 %), Tamra (83,2 %) o Sajnin (86,8 %).

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