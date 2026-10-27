Líderes de Juntos dicen que la oposición israelí ya está "conversando y coordinándose"

"Incluso ahora, nosotros, los líderes del bloque por el cambio, ya estamos conversando y coordinándonos. Haremos todo lo posible, dejando de lado el ego, para formar un Gobierno sionista basado en una alianza de quienes sirven al país", dijo Bénnet durante su primera intervención tras publicarse los primeros sondeos.

"Hoy, este país se ha salvado. Benjamín Netanyahu y su gobierno han caído; se trata de una derrota total para ellos. Somos la mayoría. En una democracia, el bando que obtiene más votos es el que gana. Y ese bando debe, puede y tiene el deber de formar Gobierno", dijo a su vez Lapid.

Los sondeos dan una victoria a Netanyahu en elecciones generales con entre 24 y 25 escaños, frente a los 32 de las elecciones de 2022, pero su bloque no alcanza la mayoría para gobernar y el opositor supera al suyo por entre dos y tres escaños, según los sondeos a pie de urna publicados por los principales canales del país (11, 12 y 13).

Según estos datos, los partidos árabes obtendrían 17 y 18 escaños frente a los diez que obtuvieron en las elecciones de 2022, lo que los podría convertir en clave para la formación de un gobierno opositor.