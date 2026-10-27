Los bombardeos de Jordania en Siria tensan la relación por falta de coordinación militar

El Ministerio de Exteriores sirio reprochó este martes al reino hachemita que llevara a cabo esa acción militar sin coordinación previa, la cual consideró "totalmente inaceptable" y una violación de la soberanía nacional siria.

Jordania, por su parte, defendió su operación como una represalia por un atentado ocurrido el pasado viernes en una iglesia del oeste del reino, donde fueron asesinadas nueve personas y unas 40 resultaron heridas, y que atribuyó al EI, si bien la organización no ha reivindicado el ataque hasta el momento.

Las autoridades sirias confirmaron la muerte de siete personas en los bombardeos lanzados por Jordania contra cuatro zonas distintas de la provincia meridional de Deraa, entre ellas tres niños y un anciano de 80 años, mientras que Amán aseguró haber acabado con más de una veintena de yihadistas del grupo Estado Islámico.

La televisión jornada Al Mamlaka aclaró posteriormente las circunstancias de la muerte de una mujer y tres menores; según una fuente informada no identificada por la cadena, ella era madre de un integrante del EI y los niños eran sus sobrinos.

De acuerdo con este medio, la mujer y los niños vivían en una tienda de campaña próxima a un edificio abandonado de hormigón, escondite del presunto terrorista que fue atacado por la Real Fuerza Aérea Jordana.

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"El ataque aéreo tuvo como objetivo el edificio de hormigón y la fuerza de la explosión afectó a quienes se encontraban en la tienda, que no era un objetivo de las fuerzas armadas y no fue atacada", informó.

El ministro de Comunicaciones Gubernamentales y portavoz del Ejecutivo jordano, Mohamed Momani, lamentó en X las "bajas civiles" causadas en estos ataques y afirmó que se tomaron todas las precauciones posibles para evitar dañar a personas inocentes.

Además, indicó que llevaron a cabo los ataques después de que se les agotara "la paciencia" ante "los movimientos de estas organizaciones terroristas y sus ataques contra la seguridad nacional".

La operación jordana derivó en una reprimenda por parte del Ministerio de Exteriores sirio, que cargó contra los bombardeos jordanos por no haber sido coordinados de antemano y consideró que algunos "grupos sospechosos" estarían buscando tensar las relaciones con el país vecino, sin ofrecer detalles.

Pese a ello, confirmó el establecimiento de un comité conjunto "urgente", tal y como adelantó Amán poco antes, con el objetivo de "monitorear las repercusiones de la operación contra el EI y fortalecer la coordinación en la lucha contra la organización terrorista".

Momani trató de rebajar la tensión con Damasco tras esta acción al asegurar su "orgullo por las relaciones fraternales que unen" a Jordania con Siria, así como "su compromiso de desarrollar estas relaciones en beneficio de ambos países hermanos".

No obstante, tras los ataques aéreos, el paso fronterizo de Nasib que une ambos países fue cerrado por las autoridades sirias, que impidieron la entrada de camiones jordanos al país.