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Mundo
27 de octubre de 2026 - 20:25

Los primeros datos del escrutinio en Israel dan la victoria al Likud, seguido de Yashar!

Imagen sin descripción

Jerusalén, 27 oct (EFE).- Los primeros datos del conteo en las elecciones parlamentarias en Israel dan como ganador al Likud de Benjamín Netanyahu, seguido de Yashar! de Gadi Eisenkot, con tan solo 14.400 votos escrutados, confirmando la tendencia que marcan las encuestas a pie de urna publicadas esta noche.

Por EFE
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Tres horas después, el conteo solo refleja los votos depositados en 48 de los 12.018 colegios electorales de Israel. El escrutinio puede extenderse a lo largo de la noche hasta pasado el mediodía del miércoles. En 2022, los resultados definitivos se hicieron públicos hacia las 14:00 hora local (12:00 GMT).

La participación final en las elecciones israelíes de este martes alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos por encima de la registrada en los últimos comicios de 2022 y la cifra más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las ciudades árabes.

Un total de 5.695.682 israelíes acudieron a las urnas, que cerraron a las 22:00 hora local (20:00 GMT).

Los sondeos a pie de urna dan como ganador de las elecciones al Likud de Netanyahu, pero a su bloque de partidos no le otorga la mayoría para gobernar. El bloque de la oposición le supera en escaños, pero tampoco tiene la mayoría necesaria.

Por ello, los partidos árabes se presentan como la llave para un posible gobierno opositor.

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