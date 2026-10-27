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Mundo
27 de octubre de 2026 - 20:45

Machado se reúne con familiares de presos políticos y dirigentes tras regreso a Venezuela

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Caracas, 27 oct (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado se reunió este martes con más de 100 familiares de presos políticos y víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como con 33 dirigentes de los partidos de las coaliciones Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Alianza por Venezuela (AVE) y otros aliados independientes, tras su regreso al país.

Por EFE
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A través de X, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por Machado, compartió fotografías del encuentro entre la exdiputada y premio nobel de la paz 2025 junto a familiares de presos políticos y víctimas de violaciones de derechos humanos.

"Entre abrazos y testimonios, (Machado) reafirmó su compromiso con la justicia y la libertad de todos los venezolanos", señaló el comité en la publicación, sin ofrecer más detalles sobre lo conversado en la reunión.

Igualmente, Machado se reunió con dirigentes políticos que conforman la PUD -Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Convergencia, Encuentro Ciudadano, Causa R, Copei, ProVe-, así como de la AVE que agrupa pequeñas organizaciones como Alianza Bravo Pueblo, Bandera Roja, Centrados, Vanguardia Popular, entre otros.

La reunión se dio para avanzar "en unidad hacia el Gran Acuerdo Nacional", indicó en X el Comando con Venezuela, la plataforma de campaña de Machado.

Se espera que la líder opositora ofrezca su primera rueda de prensa el próximo jueves tras volver al país, donde fue recibida por miles de ciudadanos que salieron a las calles para celebrar su regreso y reiterar su exigencia de elecciones presidenciales.

Este martes, la PUD dijo que espera que Machado pueda ejercer todos sus derechos políticos y ciudadanos tras volver a Venezuela, donde la Contraloría General mantiene una inhabilitación en su contra que le impide ejercer cargos de elección popular.

Machado reapareció el domingo en Venezuela después de varios intentos frustrados para ingresar al país y encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste), donde hizo su primera aparición pública, hasta Caracas.

Antes de abandonar Venezuela el pasado diciembre para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

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