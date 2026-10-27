Marco Rubio hace inusual aparición junto a Trump en un mitin electoral en Texas

Los secretarios de Estado de EE.UU., cuyo cargo equivale al de un canciller, suelen mantenerse al margen de las campañas electorales, por la tradición de separar la representación diplomática del país de la actividad partidista.

Invitado por Trump, Rubio subió al escenario y fue recibido entre gritos y aplausos.

"Es un honor trabajar para el mejor país del mundo, para el mejor presidente en la historia de EE.UU. Los amamos, Texas, gracias", dijo el diplomático en una breve intervención.

La última vez que un secretario de Estado participó en un evento político fue en 2020, cuando el entonces jefe de esta cartera, Mike Pompeo, pronunció un discurso de manera virtual durante la Convención Nacional Republicana.

En aquel momento, su participación en el cónclave del partido provocó una ola de críticas e investigaciones del Legislativo ante una posible violación de las leyes federales.

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La Ley Hatch restringe la participación de los empleados federales en actividades políticas y prohíbe utilizar la autoridad del cargo para influir en las elecciones.

En las últimas semanas, varias organizaciones sin ánimo de lucro han presentado quejas formales por la participación de miembros del gabinete de Trump en actos de campaña de cara a las elecciones de medio mandato.

Este martes, la organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) publicó un informe en el que acusa al Gobierno republicano de estar cometiendo una "oleada" de violaciones de esta ley.

"El Gobierno de Trump está llevando a cabo una iniciativa antidemocrática para utilizar la autoridad del poder ejecutivo con el fin de intervenir ilegalmente en política e inclinar la balanza a favor de determinados estados y candidatos", indicó CREW.

En concreto, la organización señala la participación en actos de campaña del secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

En las elecciones de medio mandato, conocidas como 'midterms' en inglés, el Partido Republicano se juega el control del Congreso, que, si pasa a manos de los demócratas, serviría de contrapeso a la agenda de Trump.

Los comicios del 3 de noviembre renovarán un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.