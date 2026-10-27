Mayor bloque opositor espera que Machado pueda ejercer la política tras volver a Venezuela

"Esperamos que a María Corina se le respeten todos sus derechos, todas sus libertades y que tenga garantías plenas del ejercicio de sus derechos políticos y ciudadanos", señaló la exdiputada Delsa Solórzano en una rueda de prensa en Caracas.

Solórzano ratificó que Machado será la candidata presidencial del bloque opositor en unos eventuales comicios, aunque sobre la premio nobel pesa una inhabilitación política para ejercer cargos de elección popular.

Asimismo, dijo que en las "próximas horas" la PUD se reunirá con la exdiputada para entregarle la propuesta de acuerdo nacional en el que se plantea la necesidad de una transición basada en negociaciones y elecciones libres.

Machado reapareció el domingo en Venezuela tras varios intentos frustrados de ingresar al país, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles entre gritos de "libertad" y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.

La líder opositora encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste), donde hizo su primera aparición pública tras ingresar al país, hasta Caracas.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló el domingo que la vuelta de Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.