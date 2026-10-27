México anuncia plan de urgencia para reducir largas esperas quirúrgicas en sanidad pública

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbuam, presentó un programa de 12 medidas para mejorar los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), principal organismo de atención sanitaria para trabajadores del sector privado y sus familias, tras reconocer deficiencias en la atención y demoras de varios meses para acceder a determinadas operaciones.

“La gente dice: ‘Es que me dieron una cirugía en 3, 4, 5 meses’”, señaló la mandataria, quien explicó que la revisión del sistema se intensificó recientemente, coincidiendo con movilizaciones de trabajadores del organismo.

El director del Seguro Social, Zoé Robledo, precisó que las medidas se aplicarán durante 120 días, hasta febrero de 2027, y supondrán una inversión adicional de 11.745 millones de pesos (630 millones de dólares), que el organismo prevé financiar mediante ahorros, nuevos esquemas de contratación y mejoras en sus procesos de adquisición.

Uno de los principales objetivos será acelerar las operaciones pendientes mediante jornadas nocturnas y de un fin de semana, con personal del propio sistema público.

El programa contempla 11.305 cirugías adicionales de cataratas, 7.000 de vesícula, 5.893 de prótesis de rodilla, 3.744 de hernias y 1.311 de prótesis de cadera, entre otras intervenciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Robledo explicó que el organismo comenzará a contactar a los pacientes que llevan más tiempo esperando una operación para ofrecerles fechas más próximas, con la intención de reducir el rezago quirúrgico.

Sheinbaum anunció también un aumento salarial del 8 % para unos 500.000 trabajadores, frente al 6,8 % previsto inicialmente, tras una nueva negociación con el sindicato.

El programa incluye además otorgar plazas permanentes a 10.939 empleados, entre ellos trabajadores contratados durante la pandemia de covid-19.

A partir del 3 de noviembre se abrirá una convocatoria para incorporar a 2.500 médicos especialistas, principalmente en áreas de urgencias, medicina interna y radiología, así como en hospitales y turnos con escasez de personal.

Las autoridades prevén adquirir 100 equipos médicos de alta tecnología, otros 2.917 para distintos servicios y más de 18.000 camas, camillas y otros artículos hospitalarios.

Otra de las prioridades será mejorar el suministro de medicamentos y material de curación mediante la modernización de almacenes, la digitalización de solicitudes y nuevos mecanismos de distribución.

Sheinbaum aseguró que los avances de las 12 medidas deberán reflejarse durante los próximos cuatro meses, aunque reconoció que algunas acciones, especialmente la llegada de equipamiento médico, requerirán más tiempo.