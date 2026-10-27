México reporta un déficit comercial de 606,1 millones de dólares en septiembre

El resultado supone un cambio frente al superávit de 605,4 millones de dólares registrado en agosto, con lo que el superávit acumulado en los primeros nueve meses del 2026 llegó a 9.254,2 millones de dólares.

Entre enero y septiembre de 2025 México había registrado un déficit comercial de 3.398 millones de dólares, según el reporte del Inegi.

Tan solo en septiembre las exportaciones mexicanas alcanzaron 77.796,6 millones de dólares, un crecimiento del 37,9 % frente al mismo mes de 2025.

Las ventas petroleras se elevaron un 9,6 % interanual al situarse en 1.803,2 millones de dólares y las no petroleras aumentaron un 38,8 % hasta los 75.993,4 millones de dólares.

“Al interior de las exportaciones no petroleras, se presentaron incrementos anuales de 43,5 % en las dirigidas a Estados Unidos y de 16,4 % en las canalizadas al resto del mundo”, ahondó el Inegi.

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Además, las importaciones se incrementaron un 33,1 % hasta los 78.402,7 millones de dólares.

Las compras petroleras crecieron un 31 % año contra año, al ubicarse en 5.175,5 millones de dólares; mientras que las no petroleras se incrementaron un 33,3 % al sumar 73.245,2 millones de dólares.

De enero a septiembre las exportaciones se elevaron un 30,4 % interanual a los 672.194,2 millones de dólares, precisó el Inegi.

Pero las ventas petroleras decrecieron un 0,2 % interanual al situarse en 16.351,1 millones de dólares.

Las no petroleras se elevaron un 31,4 %, hasta los 610.843,1 millones de dólares.

Por otro lado, las importaciones subieron un 27,5 % al totalizar 617.940 millones de dólares.

Las compras petroleras se elevaron un 19,4 % año contra año, al ubicarse en 42.035,5 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras aumentaron un 28,2 % al sumar 575.904,5 millones de dólares.

El crecimiento exportador estuvo impulsado principalmente por las manufacturas no automotrices, que aumentaron un 46 % interanual, mientras las exportaciones automotrices crecieron un 5,7 %.

Las ventas de vehículos y productos relacionados crecieron un 8,5 % hacia Estados Unidos, pero se contrajeron un 7,4 % hacia el resto de los mercados.

México logró un superávit comercial en 2025, cuando reportó una balanza positiva de 771 millones de dólares, contrario al dato negativo de 8.212 millones de dólares de 2024.

El país cerró el 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

El intercambio exterior se desarrolla en medio de las negociaciones con Estados Unidos por la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).