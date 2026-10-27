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Mundo
27 de octubre de 2026 - 21:15

México ve improbable un giro arancelario rápido tras elecciones estadounidenses

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Ciudad de México, 27 oct (EFE).- El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, consideró este martes poco probable que las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos provoquen un cambio rápido en la política arancelaria de Washington, con el que México negocia una rebaja de los aranceles al acero, el aluminio y los automóviles.

Por EFE
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“La política esencial de los Estados Unidos que estoy viendo no es factible o no es de esperarse que cambie drásticamente de un día al otro”, dijo Ebrard en declaraciones a la prensa tras la firma de un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El funcionario recordó que los aranceles “ya generan ingresos” muy importantes a Estados Unidos. “Entonces, suponer que va a cambiar eso rápidamente porque haya un cambio en el equilibrio político, pues probablemente no es lo que cabe esperar”, añadió.

Washington aplica un arancel del 50 % al acero y al aluminio, además de gravámenes al sector automotor. El pasado 1 de julio rechazó prorrogar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y optó por revisiones anuales.

Ebrard, que la semana pasada estuvo varios días en Washington, consideró probable que la negociación del acero y el aluminio dé resultados después de las elecciones, aunque no se comprometió con una fecha. “Es un trabajo de perseverancia y, bueno, vamos a ver los resultados en los próximos días o semanas”, señaló.

También, reconoció que hay desacuerdos en algunos asuntos y coincidencias en otros, pero aseguró que ambas partes han construido una buena comunicación.

Sobre Canadá, el secretario afirmó que “no hay diferencias en materia comercial, ni de inversión” y que el comercio bilateral “va a crecer”.

Preguntado por posibles cambios en las presiones de Washington tras los comicios, incluidas las relacionadas con las inversiones chinas en México, Ebrard evitó hacer pronósticos: “Vamos a ver qué pasa el día 3 y ya te doy una opinión”.

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