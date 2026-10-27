Ministro francés de Interior ve un móvil ultraderechista y racista en atentado de Trappes

"Se trata claramente de un atentado terrorista, de extrema derecha, está claro, y por tanto racista", declaró en una entrevista con RTL Nuñez, quien advirtió de la dificultad de prevenir ataques como el citado cometidos por individuos que no habían despertado previamente la atención de las autoridades.

"Lo que más nos preocupa de este tipo de perfiles es que se trata de individuos que no necesariamente eran conocidos por los servicios policiales", dijo, ya que el sospechoso, identificado como Kévin T., de 39 años, no figuraba en sus registros.

Nuñez señaló que este tipo de individuos puede pasar repentinamente a la acción y cometer actos "extremadamente violentos y dramáticos".

Sobre el estado mental del detenido, que pasó 48 horas en observación psiquiátrica, el ministro afirmó que su capacidad de discernimiento en el momento de los hechos no parecía estar abolida, aunque subrayó que era necesario esperar a que avanzara la investigación.

En cualquier caso, insistió en que el examen del perfil psicológico del sospechoso no debe restar gravedad a los hechos ni desdibujar su naturaleza terrorista. Las decisiones judiciales se conocerán a medida que avance el procedimiento, añadió.

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El fiscal nacional antiterrorista, Olivier Christen, responsable de la investigación, indicó la víspera que el sospechoso admite los hechos, pero niega la motivación racista que se le atribuye.

No obstante, Christen explicó que el perfil de las víctimas -todas de origen extranjero y de tipología africana o árabe- y algunas palabras pronunciadas por el detenido durante el ataque llevaron a los investigadores a mantener esa circunstancia agravante.

Según el fiscal, el sospechoso efectuó hasta ocho tiroteos en Trappes y La Verrière, localidades situadas al suroeste de París, antes de ser detenido en la cercana Coignières. Recorrió unos 12 kilómetros y disparó al menos 128 balas.

La víctima mortal, Pengo Bossio Wangi, de 26 años, aspiraba a convertirse en profesional de artes marciales mixtas (MMA), recordó este martes el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, quien denunció el clima de miedo entre los habitantes tras el ataque.

En declaraciones a BFMTV, Rabeh aseguró que numerosos vecinos estuvieron cerca de morir y advirtió de que el balance podría haber sido mucho más grave.

El alcalde rindió homenaje a la víctima, que, según sus palabras, tuvo "la desgracia de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con el color de piel equivocado".

Rabeh también criticó lo que calificó de deriva del debate público y señaló a cargos de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) por presentar Trappes como un foco de infiltración islamista. En su opinión, ese discurso contribuye a crear un clima de odio que puede favorecer el paso a la violencia.

El fiscal antiterrorista desmintió, por su parte, las informaciones periodísticas que apuntaban al hallazgo de folletos propagandísticos de la Agrupación Nacional en el vehículo del sospechoso.