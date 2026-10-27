Muere una cuidadora de un zoológico neerlandés tras el ataque de una pantera

“Con enorme tristeza debemos comunicar que la cuidadora de animales de Safaripark Beekse Bergen ha fallecido hoy a consecuencia de las heridas que sufrió el pasado sábado 24 de octubre durante un incidente con una pantera en el parque”, señaló la dirección del centro, situado en la localidad de Hilvarenbeek, en la provincia neerlandesa de Brabante del Norte.

La mujer, cuya identidad no se ha hecho pública, comenzó a trabajar en el zoológico a los 17 años y acumulaba casi cuatro décadas de experiencia, con algunas interrupciones, y durante los últimos ocho años había trabajado con las panteras.

El ataque se produjo el sábado por la mañana, cuando la cuidadora se encontraba sola en el recinto interior de dos panteras persas macho, que permanecían resguardadas debido al mal tiempo.

La mujer sufrió graves heridas en la cabeza y el cuello, aunque consiguió alertar a sus compañeros mediante una radio portátil, y los servicios de emergencia acudieron al parque, incluida una ambulancia aérea, y la trasladaron al hospital, donde fue operada de urgencia.

Pese a que la operación se llevó a cabo sin complicaciones, su estado continuó siendo crítico y empeoró el domingo, cuando los médicos advirtieron de que tenía pocas posibilidades de sobrevivir.

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Como explicó el zoológico, los protocolos de seguridad establecen que los cuidadores no deben estar en el mismo espacio que los depredadores, por lo que se investiga cómo pudo producirse el contacto entre la trabajadora y el animal.

Tampoco hay cámaras de vigilancia en el recinto donde ocurrió el incidente, por lo que no hay grabación del incidente que ayude a esclarecer las circunstancias del ataque.

La Inspección de Trabajo neerlandesa inició una investigación y el zoológico anunció hoy la apertura de otra investigación independiente, sin precisar quién la llevará a cabo.

Por el momento, el zoológico no prevé modificar el cuidado de las panteras, que continúan recibiendo atención con normalidad, y ya había indicado que los animales no serían sacrificados.