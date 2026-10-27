Mulino y Rubio abordan la ayuda de EEUU tras terremoto en Panamá y la sucesión en la ONU

Durante una conversación telefónica, Mulino agradeció la asistencia humanitaria y el despliegue de personal estadounidense para atender a los afectados por el sismo y evaluar los daños estructurales, apoyos que han contribuido a las labores de reconstrucción, según informó en un comunicado el Gobierno panameño.

Tras el terremoto, Estados Unidos, en colaboración con el sector privado, movilizó especialistas en respuesta a desastres y apoyo logístico, aportaron agua potable, albergues de emergencia, suministros médicos y de higiene, alimentos, transporte y conectividad satelital, de acuerdo con la embajada estadounidense en Panamá.

La asistencia humanitaria del Gobierno estadounidense, según una nota de la embajada, asciende a seis millones de dólares, a los que se suman las contribuciones del sector privado para apoyar a las comunidades afectadas.

“El presidente (Donald) Trump dio instrucciones a Estados Unidos de responder de inmediato para asistir a nuestros amigos en Panamá, y las empresas estadounidenses se sumaron a este esfuerzo”, afirmó el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

El epicentro del temblor se localizó en la zona conocida como la península de Azuero, una de las áreas más rurales del país, con pueblos arrasados, carreteras colapsadas y afectados durmiendo a la intemperie en tiendas de campaña entre muestras de solidaridad ciudadana.

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Según el último balance oficial, el sismo dejó dos personas fallecidas, cerca de una treintena de heridos y más de 2.000 personas permanecen en cincuenta y cinco albergues tras perder por completo su vivienda o quedar esta inhabitable debido a los daños estructurales.

En el ámbito multilateral, Mulino y Rubio coincidieron en la necesidad de alcanzar un amplio consenso para elegir al próximo secretario o secretaria general de la ONU.

"Mulino, por su parte, hizo hincapié en que Latinoamérica y el Caribe desean que se considere la regla no escrita de la rotación para elegir al secretario general, y por lo tanto, en esta ocasión el cargo debe ocuparlo una figura de esta región", según la nota.

En esa línea, Mulino anunció este mes que Panamá respaldará la candidatura del argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para dirigir Naciones Unidas.

El gobernante vinculó su decisión al apoyo de Grossi a la puesta en marcha de un nuevo Centro de Oncología y Medicina Nuclear en Panamá, que recibió equipos con respaldo del organismo internacional.