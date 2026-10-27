Netanyahu y Hamás, los enemigos comunes en la fiesta electoral de Eisenkot

"Si estos son los resultados definitivos, se trata de una victoria rotunda de la mayoría predominante en Israel. Trabajaré de inmediato para hacer realidad la voluntad de la nación: cambiar el gobierno de Netanyahu... lo antes posible", dijo el otrora jefe del Estado Mayor del Ejército israelí (2015-2019), acompañado por una treintena de colegas de su partido (Yashar!).

Un equipo conformado por tantos hombres como mujeres seculares que aplaudía mientras él saludaba a un público plagado de personas que rondaban la treintena e izaban banderas de Israel.

El recinto comenzó a acoger a seguidores a partir de las diez de la noche, coincidiendo con los resultados de las encuestas a pie de urna, que en su mayoría dan una ventaja de 2 a 3 escaños al bloque opositor de centroderecha sionista que él lidera frente a la coalición del todavía primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Las caras de júbilo de los presentes contrastaban con el reducido número de simpatizantes que se habían dado cita, considerando que, por el momento, Yashar! sería el partido encargado de formar Gobierno si el escrutinio acaba dando la razón a los sondeos a pie de urna.

Entre los congregados estaba Revital Aviram (20 años), que aseguró a EFE con emoción que "el momento de sacar definitivamente a Netanyahu de la política israelí ha llegado por fin", mientras sonaba el himno de Yashar! con la letra "Porque somos un pueblo que camina recto por su propio camino".

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El momento en el que sonó el himno de la formación, así como el de Israel mientras Eisenkot tomaba una bandera del país entregada por un miembro del público, o cuando recordó a su hijo Gal, caído mientras servía en Gaza en diciembre de 2023, fueron los puntos más emotivos de la ceremonia.

Con una carrera militar de cuatro décadas en la que ocupó puestos como el mando del Comando Norte y la jefatura de Operaciones, Eisenkot no se refirió a terminar los conflictos con Irán, Hizbulá o Siria que profundizó Netanyahu.

Sí se refirió a Hamás, grupo islamista al que da un plazo de 18 meses para desarmarse "por las buenas". Esta madrugada, frente a la multitud, volvió a repetir su compromiso de desmantelarlo.

En la noche electoral de Yashar! también estuvo el ciudadano germano-israelí Ohad Ben Ami (56 años), secuestrado el 7 de octubre, que reforzó a EFE que una de las prioridades de Eisenkot debe ser "destruir a Hamás".

"Con ellos, la paz no es posible. Cuestión distinta son los árabes de Israel (palestinos en suelo israelí tras la guerra de 1948). Creo en la coexistencia con ellos", añadió.

Eisenkot incidió en que debe "actuar con rapidez", respetando el "imperativo" del momento y "lo esencial de unir al pueblo", pero su coalición -junto a la derecha de Beyajad y a Los Demócratas, considerados de izquierda en Israel- estaría muy lejos de los 61 escaños necesarios para gobernar el país.

En ese escenario, irrumpen la Lista Árabe Unida y la Lista Conjunta árabe, que las encuestas a pie de urna le otorgan hasta 18 diputados en total, registrando un salto cualitativo con respecto a 2022. Eisenkot aseguró en campaña que no incorporaría a su gobierno formaciones no judías, pero no descartó otro tipo de cooperación con estos partidos.

En la sede electoral de Yashar!, los simpatizantes y fuentes del partido consultadas por EFE matizaron, en condición de anonimato, que no descartan pactar con "cualquier formación que reconozca a Israel como Estado democrático y que Hamás es un grupo terrorista que debe ser eliminado".