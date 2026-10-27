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Mundo
27 de octubre de 2026 - 19:15

Nicaragua condena el "brutal bloqueo" a Cuba y critica la inacción internacional

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Naciones Unidas/San José, 27 oct (EFE).- Nicaragua condenó este martes ante la Asamblea General de la ONU el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba que calificó de "brutal" y de "política terrorista", a la vez que acusó a los organismos internacionales de inacción pese al amplio rechazo global en contra del embargo.

Por EFE
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"En este nuevo y ya permanente reclamo y exigencia de los pueblos del mundo, a través de Naciones Unidas, a quienes han ejercido durante 64 años un brutal bloqueo económico, comercial y financiero, una explícita asfixia, al pueblo y a la hermana Cuba, reiteramos enfáticamente la condena a ese infame cerco impuesto", dijo el representante permanente de Nicaragua ante la ONU, Jaime Hermida.

En su mensaje, el diplomático nicaragüense denunció que ese embargo económico "ha roto con todas las normativas internacionales, convirtiéndose en una agresión permanente a un pueblo valiente, culto y amante de la paz".

"Al condenar esta flagrante injusticia, también condenamos la inacción de los organismos internacionales, donde la mayoría o casi todos los países del mundo, pueblos y Gobiernos, hemos rechazado y exigido el cese inmediato de esta evidente violación de todos los derechos y en particular de los derechos humanos del pueblo de Cuba", criticó.

Hermida afirmó que la declaración de Nicaragua "se basa en los principios y valores de todos los pueblos, y de la humanidad entera, que resentimos profundamente, no sólo que se mantengan, sino que se recrudezcan las acciones contra Cuba".

"Esa política terrorista desconoce todos los fundamentos y convenciones internacionales, y violenta igualmente la voluntad expresa y ratificada año con año, de pueblos y Gobiernos que defendemos absolutamente para Cuba el derecho a la vida, a la paz, y a la continuidad del desarrollo cultural y científico, que en medios de grandes desafíos, Cuba ha sido capaz de alcanzar y compartir solidariamente", continuó.

El diplomático adelantó que Nicaragua votará "fiel y consecuentemente con el pueblo de Cuba, representado en la resolución que exige poner fin a todas las formas de agresión y bloqueos contra la invicta e invencible Cuba".

"Una vez más exigimos a Naciones Unidas que cumpla con su rol, asumido en sus tiempos fundacionales, un rol que ha venido siendo desvirtuado por los tiempos y la agresividad, aparentemente imparable, de los imperios", demandó.

El representante de Nicaragua dijo que "Naciones Unidas debe refundarse y servir a un mundo de paz y desarrollo en estos otros tiempos, como corresponde".

Desde 1992, Cuba ha presentado anualmente esta resolución no vinculante, que en 2025 obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

En 2025, la resolución obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones. Este año, más de 30 oradores intervendrán en el debate, cuya votación está prevista para mañana, cuando la Asamblea General se pronuncie por trigésima cuarta vez sobre el tema.

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