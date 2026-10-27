Nicaragua y Rusia firmarán una alianza internacional para luchar contra el ciberfraude

A través de un acuerdo presidencial, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, concedieron plenos poderes a uno de sus hijos, Laureano Facundo Ortega Murillo, para suscribir el convenio en mención.

El acuerdo se denomina 'Convención para el establecimiento de la alianza internacional para la lucha contra el fraude en las telecomunicaciones y el ciberfraude'.

El hijo de los copresidentes nicaragüenses ocupa el cargo de asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional y representante especial para los asuntos con Rusia.

Ortega Murillo está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por la ejecución de "serias violaciones contra los derechos humanos" y por haber apoyado las elecciones de noviembre de 2021, en las que fueron reelegidos sus padres con sus principales contrincantes en prisión.

Considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición, Ortega Murillo ha sido delegado por sus padres para firmar los acuerdos de cooperación con China, Rusia y Bielorrusia, por encima de los cocancilleres nicaragüenses, Valdrack Jaentschke y Denis Moncada Colindres.

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El Ejecutivo sandinista autorizó el año pasado a Laureano Ortega a suscribir un acuerdo de cooperación con Rusia sobre las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporozhie (Zaporiyia), controladas parcialmente por Rusia y que fueron anexionadas en septiembre de 2022.

Rusia es un antiguo socio de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladimir Putin.