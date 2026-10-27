ONU prevé “insuficiente” reducción del 6% en emisiones mundiales para 2035

“Los niveles totales mundiales de emisiones de GEI (...) que resultarán de la implementación de las nuevas hojas de ruta climáticas deberían alcanzar un pico y luego disminuir de aquí a 2035, para situarse, en promedio, un 6% por debajo de los niveles de 2019”, señala un nuevo informe de Naciones Unidas, a menos de dos semanas de la apertura de la COP31 en Antalya, Turquía.

Incluso si los países aplicaran plenamente sus planes y sus objetivos, la reducción de las emisiones solo alcanzaría el 9%.

El último informe del grupo de expertos IPCC de la ONU, publicado en 2023, señalaba que para poder contener el aumento de las temperaturas en 1,5 °C para finales de siglo —la meta más ambiciosa del Acuerdo de París—, era necesario reducir las emanaciones mundiales en un 43% para 2030 y en un 60% para 2035, comparado con 2019.

En su reporte del año pasado, la ONU preveía una reducción del 10% en las emisiones para 2035, pero eso fue antes de que se tomara en cuenta la salida de Estados Unidos del tratado mundial climático conocido como Acuerdo de París y cuando muchos países aún no habían publicado sus nuevos compromisos.

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Este año, el informe se basa en las promesas de 154 países que representan aproximadamente el 70% de las emanaciones mundiales.

Este reporte “nos recuerda una vez más los vientos en contra a los que nos enfrentamos actualmente”, comentó Simon Stiell, director de ONU Clima.

Aunque “las naciones se mantienen firmes y siguen adelante”, estas cifras “demuestran una vez más que los avances colectivos siguen siendo claramente insuficientes”, agregó.

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“Al poner énfasis en medidas concretas destinadas a promover una mejor implementación, la COP31 en Turquía puede contribuir a subsanar algunas de las principales brechas”, concluyó el responsable.

En otros dos informes publicados también el martes, la ONU destaca que, en materia de adaptación y financiamiento, se han logrado avances, pero que aún están muy lejos de lo necesario.

Un reporte reciente de la Climate Policy Initiative (CPI), citado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estima que se requieren 7,8 billones de dólares al año hasta 2030, y luego en 9 billones entre 2031 y 2035.