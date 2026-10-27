Organizaciones de diez países exigen visitas en cárcel de máxima seguridad de Ecuador

Por medio de un comunicado, grupos defensores de los derechos humanos y también de familiares de presos de Ecuador, Argentina, Colombia, Uruguay, México, Costa Rica, entre otros países, exigieron a la alta corte que tramite y resuelva "con urgencia" una consulta realizada por una jueza sobre si la restricción de visitas vigente es compatible con la Constitución.

Entre las organizaciones también está la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, en inglés) y la Organización Mundial Contra la Tortura.

La consulta subió al alto tribunal después de que familiares de los presos de esa cárcel interpusieran una acción de protección con la que piden que se les permita comunicarse y visitar a los presos de la Cárcel del Encuentro, construida para albergar a líderes criminales.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), una de las organizaciones ecuatorianas que impulsó la acción de protección, aseguró que la restricción de visitas se aplicó durante varios meses sin que existiera una normativa que la estableciera de manera expresa y que recién el pasado 12 de septiembre el Ministerio del Interior expidió un reglamento.

La normativa determina que las visitas familiares, tanto presenciales como telemáticas, estarán restringidas como regla general para la población que esté dentro del "régimen penitenciario especial", que son presos clasificados como de "riesgo alto", que representan "una amenaza grave para la seguridad" penitenciaria o del Estado y que están en centros de máxima seguridad.

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Sin embargo, el CDH señaló que este reglamento podría resultar incompatible con normas constitucionales, por lo que el pasado 6 de octubre pidió a la jueza que tramita la acción de protección que eleve la consulta a la Corte Constitucional.

Las organizaciones pidieron este martes a la Corte que garantice las visitas y que incorpore en su análisis la perspectiva de género y el derecho al cuidado, "reconociendo que las restricciones no afectan exclusivamente a quienes se encuentran detenidos, sino también a sus familias".

La Cárcel del Encuentro está inspirada en el modelo carcelario que Nayib Bukele implementó en El Salvador, pero, además de líderes de bandas, también han sido enviados a esa prisión algunos políticos opositores a Noboa, como el exvicepresidente correísta Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.