Panamá entrega a Colombia a alias D-Max, presunto líder de una red de sicarios

Castillo Vaca cumplió en Panamá una sentencia de 48 meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales, pero lo hizo bajo el nombre falso de Gabriel Ángel Lozano Verona, lo que fue descubierto por las autoridades en septiembre pasado cuando finalizó su condena y fue trasladado a un centro migratorio para su deportación.

Alias D-Max “registra una condena superior a los 40 años de prisión y cuenta con una notificación roja de Interpol. Es señalado, además, como presunto cabecilla del grupo delincuencial 'Los Dimax', con actividad principalmente en la ciudad de Cali”, indicó un comunicado del Servicio Nacional de Migración.

A este hombre “se le vincula también con presuntos delitos relacionados con el narcotráfico a gran escala, homicidios, extorsiones y la operación de préstamos ilegales bajo la modalidad conocida como 'gota a gota'”, añadió la información oficial panameña.

En septiembre pasado, luego de ser arrestado tras descubrirse su identidad falsa en Panamá, las autoridades informaron que la organización criminal a la que supuestamente pertenece D-Max estuvo involucrada en un atentado sicarial cometido con un fusil y otros tipos de armas en el barrio El Retiro.

El hombre fue remitido a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional para que se continúe con su trámite, agregó la oficina migratoria sin aportar más detalles.