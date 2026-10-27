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Mundo
27 de octubre de 2026 - 19:10

Piden respuestas al Estado por asesinato de 2 personas y secuestro de otras 5 en Colombia

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Bogotá, 27 oct (EFE).- La Defensoría del Pueblo pidió este martes a las autoridades colombianas una "respuesta institucional inmediata" por el asesinato de dos personas y el secuestro de otras cinco más en el municipio de Ataco, en el departamento del Tolima (sur).

Por EFE
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Ese organismo detalló en un comunicado que fueron asesinados una joven de 16 años y un adulto, así como familiares y habitantes de la zona denunciaron el "secuestro de cinco personas, cuyo paradero y condiciones de seguridad aún deben ser verificados".

"La gravedad de estos hechos exige una respuesta inmediata y articulada de las autoridades para esclarecer los homicidios, verificar las denuncias y garantizar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil", señaló la Defensoría.

Esa entidad enfatizó que el homicidio de la menor "exige una respuesta reforzada que tenga en cuenta la prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes y su especial protección constitucional".

"La necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección cobra especial importancia frente a los riesgos que hemos advertido en este territorio", añadió la información.

En la zona, según una alerta temprana de la Defensoría, publicada en 2022, hay una disputa entre dos disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): el Estado Mayor Central (EMC), comandado por alias Iván Mordisco, y la Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez.

"La Defensoría se había pronunciado sobre los riesgos humanitarios, ambientales y de seguridad asociados a la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del Tolima, particularmente en Ataco", resaltó el organismo.

Igualmente subrayó "la presencia de estructuras armadas y el incremento de los riesgos para los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y víctimas del conflicto armado".

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