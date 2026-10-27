Polonia y el Reino Unido firman un plan trienal de cooperación en defensa

En una comparecencia ante los medios, el ministro de Defensa polaco, Kosiniak-Kamysz, aseguró que "la alianza de Polonia y el Reino Unido nunca ha sido más fuerte", y destacó que el plan de trabajo recién acordado "muestra el compromiso compartido" entre Varsovia y Londres para afianzar la disuasión europea "ante las amenazas rusas".

Junto al secretario de Defensa británico, Wes Streeting, el responsable de Defensa polaco explicó los detalles de un acuerdo que representa el primer instrumento práctico de ejecución derivado del tratado bilateral de asociación en seguridad y defensa suscrito entre ambos Gobiernos hace unos meses.

Como explicó Kosiniak-Kamysz, el plan trienal establece una estrecha colaboración técnica e industrial entre ambos países e incluye proyectos en desarrollo de sistemas de defensa antiaérea, tecnología de drones y sistemas antidrones, inteligencia artificial, la producción masiva de munición de 155 mm y el intercambio de tecnología entre las fragatas británicas Type 31 y las polacas Miecznik.

Por su parte, el secretario de Defensa británico encuadró la firma del acuerdo en el ámbito de la Alianza Atlántica y aseguró que la firma del acuerdo "transmite un mensaje claro al Kremlin de que la OTAN se mantiene unida".

Además, el secretario de Defensa británico confirmó que el próximo mes se desarrollará en suelo polaco "un ejercicio militar de gran envergadura" bajo la fuerza multinacional para Ucrania.

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"Tenemos que estar preparados para un escenario en el que el Reino Unido y la alianza de la OTAN se encuentren en guerra con Rusia", advirtió Streeting.

Añadió que el Kremlin busca "poner a prueba la determinación de la OTAN", por lo que "se ha advertido a los ciudadanos británicos sobre la necesidad de estar preparados ante cualquier escenario de conflicto con Rusia.