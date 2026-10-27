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Mundo
27 de octubre de 2026 - 21:45

¿Por qué se disculpó Mbappé? La pregunta sin respuesta en el Internet chino

Imagen sin descripción

Pekín, 28 oct (EFE).- La polémica desatada en China por unas declaraciones de Kylian Mbappé sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong, en las que habló de un "dictador chino", ha dejado una incógnita entre los internautas del país: qué dijo exactamente el futbolista francés, cuyas palabras apenas circulan en las plataformas chinas.

Por EFE
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La controversia ha puesto de manifiesto la intensa censura que impera en las redes sociales del país, donde las referencias políticamente sensibles son sometidas a una estrecha vigilancia y los medios oficiales han evitado reproducir la palabra "dictador", empleada por el jugador.

"¿Qué hizo exactamente para provocar tanta indignación? También deberían informar de los motivos", reclamó un usuario de la red social Weibo, mientras otro ironizó: "Mira un billete de 100 yuanes y lo descubrirás", en referencia velada a la imagen de Mao, que aparece en todos los billetes de curso legal de la moneda china.

"No sé qué pasó. ¿No pueden los medios informar de manera más completa?", cuestionó otra internauta, que aseguró no encontrar los vídeos originales ni transcripciones de las declaraciones.

La falta de información se extiende a los servicios chinos de inteligencia artificial.

En una consulta realizada por EFE a Doubao, el 'chatbot' desarrollado por ByteDance, la aplicación se limitó a explicar que las declaraciones del jugador del Real Madrid "hirieron los sentimientos nacionales".

Por su parte, DeepSeek, otro de los principales modelos chinos de inteligencia artificial, tampoco aclaró el contenido de las declaraciones de Mbappé y se limitó a ofrecer una explicación genérica de la controversia, sin mencionar la referencia a Mao Zedong, constató EFE.

Mbappé había afirmado durante una entrevista que el 'meme' que más le divertía era uno en el que aparecía su rostro superpuesto al de un "dictador chino", en referencia a un montaje popularizado con la imagen de Mao Zedong, aunque sin mencionar expresamente al antiguo dirigente.

"Yo no sé saltarme el cortafuegos y tampoco sé qué pasó", lamentó otro usuario de Weibo, en alusión a las restricciones que dificultan el acceso a información publicada fuera de China, donde están bloqueados servicios como Facebook, Google, Youtube, TikTok, Instagram o Whatsapp.

Para acceder a plataformas internacionales bloqueadas en el país, como X, los internautas necesitan habitualmente una red privada virtual (VPN), una herramienta que permite establecer conexiones cifradas a través de servidores externos y eludir los filtros de acceso.

La polémica llevó el martes a varias empresas chinas a romper sus vínculos comerciales con Mbappé, mientras que la televisión estatal CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga, según medios locales.

El futbolista pidió posteriormente disculpas en chino, francés e inglés, mientras que LaLiga lamentó lo sucedido y su presidente, Javier Tebas, se reunió con el embajador chino en España para intentar superar la controversia.

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