Presidente honorario del Supremo francés emite dudas sobre candidatura de Le Pen al Elíseo

En una entrevista que publica este martes Le Monde, Guérin, que presidió la sala de lo criminal del Supremo entre 2014 y 2017 considera que en caso de que prospere el recurso en casación de la sentencia dictada en Apelación contra Le Pen en julio pasado la favorita de los sondeos no podrá concurrir a los comicios de abril-mayo próximo.

Según su tesis, si el Supremo anula el veredicto de Apelación, se aplicará el dictado en primera instancia el 31 de marzo de 2025, que condenaba a la líder ultraderechista a dos años de arresto domiciliario y a cinco de inhabilitación con aplicación preventiva.

Le Pen fue condenada por desvío de fondos del Parlamento Europeo, tras haber pagado con fondos de ese organismo destinados a los asistentes parlamentarios a trabajadores del partido e, incluso, empleados domésticos.

El magistrado, uno de los mayores expertos judiciales del país, considera que el recurso al Supremo anula la sentencia en Apelación e impone la de primera instancia, por lo que de facto Le Pen está inhabilitada.

Le Pen lanzó su candidatura después de que en segunda instancia el tribunal rebajara la pena a un año de arresto domiciliario y solo 15 meses de inhabilitación, que ya ha cumplido.

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Guérin afirma que la jurisprudencia de la instancia a la que pertenece apoya su teoría, en contra de lo que piensan otros juristas, incluido el fiscal jefe del Supremo, Rémy Heitz.

El magistrado del Supremo señala que la única posibilidad que tiene Le Pen de presentarse es, paradojicamente, que la instancia rechace los recursos de la sentencia y confirme su condena

En caso de que se retrase la decisión del Supremo más allá del 26 de marzo de 2027, fecha límite de validación de candidaturas para la primera vuelta del 28 de abril, la candidata ultraderechista no podrá optar a su cuarta carrera por el Elíseo, según Guérin.