ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
27º
undefined 2026-10-28
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
25º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
27 de octubre de 2026 - 15:25

Presidente honorario del Supremo francés emite dudas sobre candidatura de Le Pen al Elíseo

Imagen sin descripción

París, 27 oct (EFE).- El presidente de la Sala honoraria del Tribunal Supremo francés, Didier Guérin, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que la líder ultraderechista Marine Le Pen pueda presentarse a las presidenciales del año próximo tras su condena por desvío de fondos del Parlamento Europeo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En una entrevista que publica este martes Le Monde, Guérin, que presidió la sala de lo criminal del Supremo entre 2014 y 2017 considera que en caso de que prospere el recurso en casación de la sentencia dictada en Apelación contra Le Pen en julio pasado la favorita de los sondeos no podrá concurrir a los comicios de abril-mayo próximo.

Según su tesis, si el Supremo anula el veredicto de Apelación, se aplicará el dictado en primera instancia el 31 de marzo de 2025, que condenaba a la líder ultraderechista a dos años de arresto domiciliario y a cinco de inhabilitación con aplicación preventiva.

Le Pen fue condenada por desvío de fondos del Parlamento Europeo, tras haber pagado con fondos de ese organismo destinados a los asistentes parlamentarios a trabajadores del partido e, incluso, empleados domésticos.

El magistrado, uno de los mayores expertos judiciales del país, considera que el recurso al Supremo anula la sentencia en Apelación e impone la de primera instancia, por lo que de facto Le Pen está inhabilitada.

Le Pen lanzó su candidatura después de que en segunda instancia el tribunal rebajara la pena a un año de arresto domiciliario y solo 15 meses de inhabilitación, que ya ha cumplido.

Guérin afirma que la jurisprudencia de la instancia a la que pertenece apoya su teoría, en contra de lo que piensan otros juristas, incluido el fiscal jefe del Supremo, Rémy Heitz.

El magistrado del Supremo señala que la única posibilidad que tiene Le Pen de presentarse es, paradojicamente, que la instancia rechace los recursos de la sentencia y confirme su condena

En caso de que se retrase la decisión del Supremo más allá del 26 de marzo de 2027, fecha límite de validación de candidaturas para la primera vuelta del 28 de abril, la candidata ultraderechista no podrá optar a su cuarta carrera por el Elíseo, según Guérin.

Lo
más leído
del día

01
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más
02
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
03
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
04
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
05
Política
Renunció otra Nepobaby: hija de Beto Ovelar dejó el Poder Judicial luego de denuncias por planillerismo
Ver más

Te puede interesar