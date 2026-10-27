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Mundo
27 de octubre de 2026 - 19:50

"Pronto van a ver alivio", dice Delcy Rodríguez en medio de crisis eléctrica en Venezuela

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Caracas, 27 oct (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este martes que "pronto" llegará el alivio ante la crisis eléctrica que se recrudeció este año en el país y volvió a criticar la quema de neumáticos en las protestas.

Por EFE
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"No he visto un solo megavatio incorporado al sistema eléctrico nacional, tan golpeado por el bloqueo, por quemar un caucho (neumático), pero los invito sí a trabajar por recuperar el sistema eléctrico (...). Pronto ustedes van a verlo, pronto van a ver alivio en un país que ha sido tan golpeado por las sanciones que pidieron sectores radicales de Venezuela", afirmó Rodríguez.

En un encuentro con campesinos, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez hizo un reconocimiento a los trabajadores de la Corporación Eléctrica (Corpoelec), quienes, aseguró, trabajan sin descanso.

Venezuela vive en una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado, lo que ha ocasionado protestas nocturnas en distintas regiones.

La oposición y expertos aseguran que esta situación es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, mientras el Gobierno culpa a las sanciones económicas, al fenómeno climático El Niño y a supuestos sabotajes al sistema.

El pasado 8 de octubre, Rodríguez anunció la incorporación a mediano plazo de unos 7.400 megavatios de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) como parte de los acuerdos suscritos este año con la empresa estadounidense General Electric y la argentina Impsa.

Rodríguez dijo además que espera que, antes de que termine el año, el Parlamento avance con la segunda discusión de la reforma de la ley del sistema eléctrico, que busca facilitar la participación privada en los proyectos y las empresas hasta ahora controladas por el Estado. El debate fue aplazado el pasado jueves, en la sesión ordinaria del Parlamento, hasta una fecha por definir.

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