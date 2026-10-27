Putin advierte a Stubb y Støre que sólo habrá paz si se respetan los intereses de Rusia

"Se destacó que la consecución de una paz justa y duradera sólo será posible si se tienen en cuenta de manera plena e incondicional los intereses legítimos de la Federación Rusa", señala el comunicado del Kremlin.

Además, Putin denunció "la política de confrontación de los países de la Unión Europea y la OTAN, que conduce a la prolongación de las acciones militares" entre rusos y ucranianos.

Putin informó a sus colegas sobre la actual situación en el frente -las tropas ucranianas aún controlan en torno a una quinta parte de la región de Donetsk- y aludió a "las causas originales" del conflicto.

El líder ruso y sus interlocutores saludaron la decisión de reanudar pronto las negociaciones de paz, estancadas desde febrero debido a la guerra en Irán.

Resaltaron que dichas conversaciones con mediación de EE.UU. buscan, entre otras cosas, alcanzar un acuerdo sobre las garantías "de seguridad de Rusia y Ucrania después del fin definitivo de los combates".

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También abordaron la tregua humanitaria que entró hoy en vigor para la evacuación y el suministro de ayuda de primera necesidad para los habitantes de la localidad ucraniana de Oleshki, ocupada por las tropas rusas en la región de Jersón.

Además de Ucrania, durante la conversación telefónica se trató el asunto de la seguridad y estabilidad en el mar Báltico y el norte de Europa.

Al respecto, señala la nota oficial, los dirigentes finlandés y noruego subrayaron la importancia de respetar el derecho internacional del mar y el principio de libre navegación.

"Los líderes de los tres países acordaron seguir manteniendo contactos directos por teléfono", concluye.

Éste es el primer contacto entre Putin y Stubb, mientras que con el primer ministro noruego habló por última vez con el mandatario ruso en marzo de 2022.

Stubb, que mantiene una buena relación con el presidente de EE.UU., Donald Trump, destacó que había sido "una conversación directa y sustancial. Somos países vecinos de Rusia".

"El resultado de esta guerra tendrá un impacto directo para nuestra seguridad y la de Europa. Eso exige conversaciones para acabar con la guerra", señaló Stubb, quien recalcó que la llamada con Putin se hizo "tras consultas" con Ucrania.

Finlandia ingresó en la OTAN después de que Putin ordenara una campaña militar contra Ucrania, mientras Noruega, que comparte apenas 200 kilómetros de frontera con Rusia, es miembro de la Alianza Atlántica desde 1949.